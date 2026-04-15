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Mujer fue capturada en exclusivo barrio de Bogotá por crímenes que cometió en Argentina: las razones

Las autoridades de Argentina habían emitido una circular roja en su contra para solicitar el apoyo de otros países en su captura.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Capturada en Los Rosales
La mujer fue puesta disposición de las autoridades competentes.
Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) capturó a una mujer que era requerida por la justicia de Argentina por medio de una circular roja de la Interpol. La mujer de 27 años es señalada por estafar por medio de aplicaciones.

La captura tuvo lugar el pasado 14 de abril en el barrio Los Rosales, reconocido por ser uno de los sectores más exclusivos de Bogotá de la localidad de Chapinero. Según reveló la teniente coronel Natalia Borda, oficial de la Mebog, la mujer fue descubierta en el marco de actividades de registro y control. En ese momento, fue abordada por uniformados para constatar su identidad y si contaba con antecedentes; allí evidenciaron que esta mujer tenía una orden judicial vigente.

Estafaba por medio de aplicaciones de citas

Según lo recolectado por investigaciones en Argentina, esta mujer usaba una aplicación de citas para contactar a sus víctimas. Tras un par de conversaciones, la señalada programaba una cita en algún club nocturno o vivienda, ganaba su confianza durante el encuentro y finalmente aprovechaba para suministrar una sustancia tóxica en la bebida de su acompañante. Bajo los efectos del químico, la mujer les hurtaba elementos de calor, dinero y documentos mientras sus víctimas se encontraban en estado de indefensión. La ahora capturada estaría involucrado en, al menos, cinco hurtos que siguieron este mismo modo de operar.

¿Qué pasará con la capturada?

Tras su captura en Bogotá, la mujer fue dejada a disposición de las autoridades competentes para que así comparezca ante la justicia por el delito de hurto agravado, el cual fue emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N. 56 de Argentina. Así las cosas, la mujer podría ser extraditada por estos delitos.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncien de manera oportuna los hechos que afecten la seguridad y convivencia en la ciudad a través de la línea 123, o pueden recurrir al CAI más cercano.

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Paula Rozo
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