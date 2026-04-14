Feria del Libro en Bogotá 2026: fechas, horarios, costos y todo lo que debe saber del evento

Bogotá se prepara para una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, uno de los eventos culturales más importantes del país y de América Latina. La edición número 38 de la FILBo 2026 se llevará a cabo entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026 en el recinto ferial de Corferias, con una programación que incluirá actividades culturales, encuentros académicos y presentaciones editoriales.

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Para esta versión, la organización anunció que India será el país invitado de honor, participación que busca abrir espacios de diálogo cultural y literario, además de mostrar parte de su producción editorial, artística y académica a los visitantes de la feria. En ediciones anteriores, la feria ha contado con la participación de distintos países invitados. En 2025, por ejemplo, España ocupó ese lugar y contribuyó con una programación especial que incluyó autores, exposiciones y eventos académicos.

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Para la edición de 2026, los organizadores proyectan una asistencia cercana a los 630.000 visitantes. Esta cifra responde al crecimiento sostenido que ha tenido la feria desde su creación en 1988, cuando inició como un espacio orientado principalmente al sector editorial y que con el paso del tiempo se convirtió en un evento que reúne a lectores, autores, editores y estudiantes.



Fechas, horarios, costos y todo lo que debe saber de la FILBo

El programa de la FILBo suele incluir una agenda amplia con conversatorios, presentaciones de libros, talleres y actividades dirigidas a distintos públicos. La feria también funciona como un punto de encuentro para profesionales del sector editorial, instituciones educativas y entidades culturales que buscan promover la lectura y la circulación del conocimiento.



Además de las actividades académicas, cada edición cuenta con espacios dirigidos a niños, jóvenes y familias, iniciativas que buscan fomentar el interés por la lectura desde edades tempranas y generar escenarios de participación cultural para diferentes grupos poblacionales.

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En cuanto a la programación general, la organización informó que el primer día del evento, el 21 de abril, la feria abrirá sus puertas a partir del mediodía y funcionará hasta las 8:00 de la noche. Desde el 22 de abril hasta el 4 de mayo, el horario será de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, permitiendo el desarrollo continuo de actividades a lo largo de la jornada.

En cuanto a la entrada al evento, la organización informó que el valor de las boletas será de $14.000 para personas mayores de 12 años, mientras que los niños entre 6 y 12 años deberán pagar 11.500 pesos. Los menores de 6 años podrán ingresar sin costo. Las entradas estarán disponibles tanto en la página oficial de la feria como en las taquillas del recinto ferial.



La nueva colección de Cultura Bogotá en la FILBo 2026

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá también dio a conocer que, en el marco de la FILBo, tendrá una agenda editorial que incluye el lanzamiento de ocho nuevos títulos y una colección compuesta por 12 librillos. Las presentaciones se llevarán a cabo principalmente en el pabellón 5A, un espacio destinado a actividades culturales y de lectura dentro del recinto ferial de Corferias.

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Uno de los documentos centrales que será presentado es el Plan de Cultura de Bogotá con proyección hacia el año 2038, texto que, según la entidad, establece lineamientos para orientar las acciones culturales a largo plazo y propone estrategias enfocadas en garantizar el acceso a derechos culturales y fomentar la participación ciudadana. La presentación oficial de este plan se realizará el 28 de abril al mediodía en el auditorio del pabellón 5A, en una conversación dirigida a público general que abordará sus principales enfoques y desafíos.

Otra de las iniciativas editoriales corresponde a una serie que recopila conversaciones desarrolladas en el videopodcast "Cultura en Iberoamérica: Conversaciones desde Bogotá". Esta colección reúne 12 charlas con gestores culturales de diferentes ciudades de la región y reflexiona sobre asuntos como la relación entre cultura y democracia, el papel de las ciudades en el desarrollo cultural y los retos de cooperación internacional. El lanzamiento de esta serie se realizará el 22 de abril en el mismo pabellón.

Entre otras actividades, el 4 de mayo se presentará la publicación de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa correspondiente al periodo 2014–2024, elaborada en conjunto con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, documento que ofrece cifras y análisis sobre el impacto económico del sector cultural y creativo en la ciudad, proporcionando información que puede ser utilizada para la toma de decisiones en políticas públicas y programas de apoyo al sector.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 contará con la participación de cientos de expositores y una amplia agenda de actividades académicas y culturales. Como en ediciones anteriores, el evento reunirá a editoriales, autores, investigadores y lectores en un espacio que busca fomentar la circulación del libro y el intercambio de conocimiento en distintos ámbitos culturales.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co