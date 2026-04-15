CAR endureció condiciones de concesión a Coca-Cola y negó prórroga para uso de tres manantiales

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) endureció las condiciones de la concesión de agua para la sociedad Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (Indega S.A.S.), en el municipio de La Calera. Tras un exhaustivo proceso de evaluación, la autoridad ambiental determinó limitar significativamente la capacidad de extracción de la embotelladora, priorizando la conservación de los ecosistemas y el abastecimiento para las comunidades locales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La medida, oficializada mediante la Resolución 347 de 2026, es el resultado de un riguroso análisis técnico y jurídico que incorporó modelaciones hidrológicas y matrices de variabilidad climática. Como resultado principal, la CAR negó la prórroga para el uso de tres de los siete manantiales que la empresa venía explotando, específicamente los ubicados en el predio San José. Asimismo, la corporación autorizó la continuidad de la operación únicamente en cuatro pozos del predio Los Cerritos, situados en la vereda Santa Elena, pero bajo condiciones mucho más estrictas.



¿Qué condiciones puso la CAR?

Uno de los puntos más destacados de la resolución es la reducción del volumen de captación autorizado. La embotelladora pasará de extraer 3,23 litros por segundo a tan solo 1,9 litros por segundo en los manantiales restantes. Además de este recorte en el caudal, la CAR decidió reducir el tiempo de vigencia de los permisos, bajando de un periodo de 10 años a solo 5 años, tras los cuales se deberá realizar una nueva evaluación.



Esta decisión no solo responde a criterios técnicos, sino que también tuvo en cuenta la participación ciudadana a través de audiencias públicas, donde la comunidad expresó sus preocupaciones sobre la sostenibilidad del recurso en la zona.



Así Indega, embotelladora de Coca-Cola, deberá cumplir con un nuevo régimen de compensaciones ambientales mucho más riguroso que el anterior. Este plan se fundamenta en cuatro ejes principales diseñados para resarcir los impactos en los ecosistemas y beneficiar a la población local:



Conservación de páramos: la empresa está obligada a adquirir predios que sumen 53,4 hectáreas de páramos y ecosistemas altoandinos para su protección y restauración con especies nativas.

la empresa está obligada a adquirir predios que sumen 53,4 hectáreas de páramos y ecosistemas altoandinos para su protección y restauración con especies nativas. Abastecimiento municipal: Indega deberá diseñar e implementar obras hidráulicas para que los caudales de los manantiales cuya prórroga fue negada se utilicen para el abastecimiento alternativo del acueducto municipal, tanto urbano como veredal.

Indega deberá diseñar e implementar obras hidráulicas para que los caudales de los manantiales cuya prórroga fue negada se utilicen para el abastecimiento alternativo del acueducto municipal, tanto urbano como veredal. Tecnología de monitoreo: se exige la instalación de una estación hidrometeorológica con telemetría, que transmita datos en tiempo real a la Red de la CAR para conocer con exactitud el caudal captado.

se exige la instalación de una estación hidrometeorológica con telemetría, que transmita datos en tiempo real a la Red de la CAR para conocer con exactitud el caudal captado. Participación comunitaria: el plan incluye programas de capacitación en la microcuenca San Lorenzo, la instalación de 10 cámaras trampa para el monitoreo de fauna silvestre y la distribución de material educativo.

Protección ante el cambio climático

La CAR dejó claro que la prioridad es la seguridad hídrica frente a la variabilidad climática. Por ello, la resolución establece que, ante cualquier evento de sequía extrema, contaminación o catástrofe natural que limite la disponibilidad de agua, la empresa deberá suspender de manera inmediata la captación en los manantiales autorizados. Con estas acciones, la autoridad ambiental busca asegurar que el desarrollo industrial no comprometa la integridad de los ecosistemas estratégicos ni el derecho de las comunidades al acceso al agua.

Publicidad

“Hemos sido cuidadosos en garantizar que nuestras decisiones se basen en análisis de datos técnicos y científicos, en modelos de balance hídrico para promedios históricos, secos y lluviosos y en la garantía de los espacios de participación ciudadana, incluyendo una audiencia pública”, señaló Alfred Ballesteros, director de la CAR.

Por su parte, Indega se refirió a la resolución y señaló que se analizarán a detalle en las etapas formales del proceso, con pleno respeto por la institucionalidad, sus decisiones y el marco legal vigente. "Indega reitera su compromiso con el uso responsable y sostenible del recurso hídrico, la protección de los ecosistemas y el relacionamiento respetuoso con las comunidades, operando siempre bajo los más altos estándares ambientales y en estricto cumplimiento de la legislación colombiana", manifestaron desde la empresa.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL