¡Pilas! Esta es la estrategia que usan delincuentes en motocicletas para cometer hurtos en Bogotá

A pesar de recientes informes de la Alcaldía de Bogotá sobre las tendencias bajas en varios delitos de alto impacto en la capital durante lo que va de 2026, las autoridades mantienen la alerta frente a nuevas y recurrentes modalidades utilizadas por delincuentes para evadir controles y cometer hurtos en diferentes puntos de la ciudad.



Datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) mostraron reducciones en el hurto a personas con una caída del 38,3 %, mientras que el hurto a comercio presenta una disminución del 74,8 %.

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Sin embargo, pese a estos avances, las autoridades han identificado prácticas delictivas que siguen siendo utilizadas para facilitar la comisión de robos. Una de las más recurrentes es el uso de motocicletas con placas alteradas, ocultas o inexistentes, una estrategia que dificulta la identificación de los responsables.



¿Cómo identificar estos vehículos?

Según explicó el secretario de Seguridad, César Restrepo, este comportamiento debe ser considerado una señal de alerta por parte de la ciudadanía. “Una motocicleta sin placa visible o con la placa alterada es una señal de alerta. No es un comportamiento normal y puede estar asociado a la comisión de delitos. La invitación es a que la ciudadanía esté atenta y reporte de inmediato”, señaló.

El análisis de las autoridades ha permitido establecer patrones claros en esta modalidad. Entre ellos, se encuentra la circulación de motocicletas sin placa visible, con placas dobladas, cubiertas con cintas o manipuladas antes, durante o después de cometer un hurto. Estos mecanismos permiten a los delincuentes movilizarse sin dejar rastro y evadir los controles de las autoridades.



Frente a esta situación, se han intensificado los operativos de control en vía pública, incluyendo inspecciones a motocicletas, verificación de antecedentes y revisión de documentos. Estas acciones no solo buscan sancionar las infracciones al Código Nacional de Tránsito, sino también detectar posibles vínculos con actividades delictivas.



Además, la estrategia integral de seguridad ha incluido el fortalecimiento de la videovigilancia, mediante la conexión de cámaras privadas al sistema del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), así como el aumento de patrullajes y operativos en zonas priorizadas.

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Las autoridades también han reiterado una serie de recomendaciones para que los ciudadanos puedan identificar comportamientos sospechosos y reducir el riesgo de ser víctimas de hurto. Entre ellas:



Verificar la visibilidad de las placas de motocicletas

Mantener distancia frente a vehículos sospechosos

Evitar el uso de objetos de valor en espacios de alta congestión

Reportar cualquier situación irregular a la Línea de Emergencias 123.

El llamado institucional es a no normalizar conductas que pueden estar asociadas a delitos. Circular sin placa o con elementos que oculten su identificación no es una falta menor, sino una infracción que puede derivar en sanciones económicas, inmovilización del vehículo e incluso investigaciones penales cuando está relacionada con hechos delictivos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co