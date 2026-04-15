En Bogotá, 12 personas fueron sorprendidas delinquiendo y con brazalete del Inpec: ¿quién controla?

Las autoridades han reportado un crecimiento en la presencia de personas con brazalete del Inpec, y que deberían estar en casa por cárcel, cometiendo delitos. Solo en Bogotá, son doce los ciudadanos que han sido capturados delinquiendo y con sorprendidos con este aparato este tipo de aparatos a lo largo del 2026.



Uno de los casos ocurrió en la localidad de Puente Aranda, cuando tres señalados delincuentes fueron capturados tras hurtar furgón. La sorpresa de las autoridades fue que uno de los capturados tenía brazalete electrónico, es decir, tenía detención domiciliaria y debería estar en la casa. Sin embargo, estaba en la calle robando junto a otros dos sujetos que tienen antecedentes.



Así presos con brazalete del Inpec cortan la señal del dispositivo

En Ciudad Bolívar, la Policía capturó a un hombre de 24 años que portaba un arma de fuego. Al momento de ser requisado, los uniformados detectaron el brazalete en su tobillo y envuelto en papel aluminio. También tenía casa por cárcel.

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En medio de un atraco en la calle 26 con carrera 50, las autoridades capturaron a dos hombres que acababan de atracar a una ciudadana y, una vez más, la sorpresa fue descubrir que uno de los asaltantes tenía brazalete electrónico.

Situaciones como estas fueron comentadas por el mismo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien alertó los graves problemas de inseguridad que enfrenta la ciudad por criminales privados de la libertad que están en las calles delinquiendo.



“El curso lo que llevamos del año, la policía ha capturado a 12 personas con brazalete, en su en la mayoría de los casos intentando cometer un hurto. Es decir, personas que están detenidas con detención domiciliaria y con una herramienta electrónica para controlarlos cometiendo delitos”, manifestó.



Señalado secuestrador de Diana Ospina tenía brazalete del Inpec

Noticias Caracol conoció que Diego Armando Cardozo, alias Pachanga, uno de los supuestos secuestradores de Diana Ospina, la bogotana que estuvo privada de su libertad durante 40 horas tras salir de un bar y tomar un taxi, tenía casa por cárcel y aún así se encontraba delinquiendo.



De acuerdo con Galán, Bogotá tiene 5,000 personas en detención domiciliaria, de los cuales 1600 tienen brazalete electrónico. Ante este panorama, el alcalde cuestionó los privilegios que tienen algunos delincuentes con medidas de detención: “Yo espero una respuesta al Ministerio de Justicia y del Inpec de qué vamos a hacer para que aquellas personas a quienes le dan detención domiciliaria, bien sea con sistema de control electrónico o sin él, qué vigilancia van a tener y qué capacidad tiene el sistema para ir a vigilar qué están haciendo, porque lo que vemos es que no hay ningún control. En la práctica, están libres”.

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En Bogotá, en los últimos 2 años, 178 personas que tenían detención domiciliaria o brazalete electrónico han sido capturadas delinquiendo.



En Bolívar, dos hombres fueron capturados delinquiendo con brazaletes del Inpec

Y es que Bogotá no es la única ciudad que registra casos como estos, pues en las últimas horas dos presuntos delincuentes fueron enviados a la cárcel en el departamento de Bolívar, luego de ser sorprendidos robando. Según las autoridades, tenían brazalete del Inpec y también contaban antecedentes.

El procedimiento fue realizado por la Policía de Tránsito luego de que los supuestos delincuentes hurtaran un teléfono celular minutos antes a una mujer. Las autoridades señalaron que al momento de esta detención pudieron evidenciar que estas dos personas tenían casa por cárcel y tenían brazaletes. Además, notaron que usaban papel aluminio para inhibir la señal del aparato.

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Estos dos hombres harían parte de una banda delincuencial dedicada al hurto en la ciudad de Cartagena. Un juez los envió a la cárcel.



¿Quién regula a las personas con brazalete del Inpec?

Esmeralda Echeverry, directora de Cárceles al Desnudo, habló con Noticias Caracol y dijo que “el monitoreo depende del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), pero la licitación, los brazaletes, depende de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), una de las entidades más corruptas que tiene este país”.

Explicó Echeverry que “si tenemos una persona privada de la libertad gozando del beneficio de prisión domiciliaria, pues claramente debe recibir una visita mínima mensual de algún funcionario, pero las personas que tienen brazalete electrónico son monitoreadas de una oficina en el Inpec. Entonces, muchos de los casos que hemos evidenciado a través de los medios de comunicación muestran cómo esas personas se quitan el brazalete, lo dejan en su casa y salen a delinquir, pero este es un 1% de esa totalidad de personas que hoy gozan del beneficio y que merecen tenerlo”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE HÉCTOR ROJAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL