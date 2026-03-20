Así operaba la red que movía migrantes ilegalmente en El Dorado: funcionarios estaban vinculados

La justicia colombiana puso en evidencia a una red criminal en la que participaban funcionarios de Migración Colombia para facilitar la movilidad ilegal de ciudadanos extranjeros en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. La identificación de este grupo criminal se realizó en articulación con Dijin de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).



La Fiscalía General de la Nación precisó que cuatro de los presuntos integrantes de esta red eran agentes de Migración Colombia. Se trata de los señores Johan Alexander Cendales Tafur, Johan Mauro Cerón Reyes, Cristian Camilo Bueno Casallas y Efraín Collazos Guerrero, quienes ya fueron capturados y judicializados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ente judicial señaló a los cuatro funcionarios de haber permito la entrada y salida irregular de ciudadanos provenientes de China, México y Vietnam por la terminal aérea de Bogotá, que es conocida como uno de los aeropuertos principales y más transitadas de América Latina.



Así operaba la red ilegal

De acuerdo con la Fiscalía, estas personas aprovecharon sus cargos dentro de la entidad oficial para trasladas a los extranjeros por ela erpuerto sin haber pasado los filtros migratorios, o llevarlos hasta los puestos de Migración Colombia y permitirles el tránsito después de llenar los sistemas misionales de la entidad con información falsa, “eliminando filtros para validar el paso u omitiendo caprichosamente la verificación de la información”.



Las pruebas al poder del ente judicial indicarían que los acusados habrían usado pasaportes de otros ciudadanos para registrar a los migrantes irregulares sin que estuvieran presentes. La investigación acreditó 11 eventos delictivos, en los que estos agentes habrían actuado sin estar de turno ni habilitados para ejercer funciones y, aún así, permitieron el tránsito de extranjeros que salían del país con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica.

Con todo este material compilado por la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público.



En particular, al señor Johan Mauro Cerón Reyes se le formuló el cargo de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en el entendido de que le fue encontrada munición para pistola sin autorización para su tenencia durante el procedimiento de captura realizado en un inmueble de Bogotá.



Por todo lo anterior, los ciudadanos tendrán que cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Publicidad

Migración Colombia se pronuncia

La entidad publicó un comunicado en al que manifestó su respaldo absoluto a las investigaciones que se adelantan en pro de desarticular la red dedidcada al tráfico de migrantes y reveló que uno de ellos era exfuncionario de la entidad. A su vez, aclaró que la investigación inició de forma interna. Dichas pesquisas previas permitieron acumular el acervo que quedó bajo el poder de las autoridades competentes.



“Estas actuaciones no representan los principios, valores y el compromiso de la gran mayoría de los funcionariosque cumplen su labor con transparencia, legalidad y vocación de servicio”, dijo Migración en medio del rechazo que manifestó ante las actuaciones de estas personas, así como de cualquier forma de tráfico y conductas que atenta contra ley e integridad.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

