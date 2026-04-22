Así puede hacer trámites en Bogotá sin filas ni esperas: Alcaldía puso en marcha CADE Exprés

La Alcaldía Mayor de Bogotá puso en funcionamiento CADE Exprés, un nuevo punto de autoconsulta que permite a la ciudadanía gestionar sus trámites de forma más rápida, autónoma y sencilla. Este módulo integra en un solo espacio la Línea 195, los servicios digitales del Distrito y la atención presencial, facilitando la consulta de información, la impresión de documentos, el agendamiento de turnos y la conexión directa con asesores.



El Distrito explicó que, a través de una pantalla interactiva, el sistema guía paso a paso a los usuarios, permitiéndoles realizar consultas personalizadas e imprimir certificados, recibos o constancias de forma inmediata. “Desde la Alcaldía de Bogotá estamos integrando lo digital con la atención presencial. Y esto no es solo un módulo, es una nueva forma de atención en Bogotá: más ágil, más cercana, más pensada en el tiempo de los ciudadanos, porque estamos convencidos de que el Estado debe hacer más fácil la vida de quienes habitan la ciudad”, dijo Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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Además, CADE Exprés ofrece múltiples canales de atención, como lo son: conexión directa con la Línea 195, opción de devolución de llamada y videollamada, incluyendo atención en Lengua de Señas Colombiana, ampliando así el acceso a los servicios para toda la ciudadanía.

El módulo también permite agendar turnos en la Red CADE, organizando la atención presencial y reduciendo los tiempos de espera en los puntos de servicio. En esta primera fase, CADE Exprés entra en operación en cinco puntos estratégicos de la ciudad: SuperCADE Américas, Suba, Bosa, 20 de Julio y CAD.



"Con esta iniciativa, Bogotá avanza hacia un modelo de atención más eficiente, que integra lo digital y lo presencial para facilitar la vida de la ciudadanía y eliminar las filas en los trámites", finalizó la Alcaldía.



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