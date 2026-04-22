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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan disparos contra vehículo de la UNP en Fontibón: esto se sabe del ataque

Reportan disparos contra vehículo de la UNP en Fontibón: esto se sabe del ataque

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó un ataque armado en Fontibón contra un vehículo de la Unidad Nacional de Protección. Se trataría de un atentado contra candidata a la Contraloría.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Reportan disparos contra vehículo de la UNP en Fontibón: esto se sabe del ataque
Esto se sabe del ataque -
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Un hecho de seguridad se registró recientemente en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, donde sujetos armados dispararon contra un vehículo adscrito a la Unidad Nacional de Protección, impactando la puerta delantera del automotor. Se trataría de un ataque contra una candidata a la Contraloría.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el lugar se presentó un intercambio de disparos entre los atacantes y el esquema de protección, que reaccionó de manera oportuna ante la situación.

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De acuerdo con la información preliminar, no se registraron personas lesionadas durante el hecho. Las autoridades también indicaron que, por el momento, se descarta que se haya tratado de un intento de hurto, aunque las investigaciones continúan para establecer los móviles del ataque.

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El caso estaría relacionado con el esquema de protección de la candidata a Contralora General, Elvia Isabel Otero Ojeda, quien no resultó afectada en el hecho, según el reporte entregado.

¿Quién es Elvia Isabel Otero Ojeda?

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