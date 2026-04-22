¿Quién es la mujer que falleció tras ser golpeada por una llanta en Bogotá?

Las imágenes de una mujer siendo impactada por una llanta al sur de Bogotá generaron conmoción, indignación y varias preguntas que quedan al aire en el caso. Una ciudadana de la tercera edad salía de una vivienda del barrio Perdomo, de la localidad de Ciudad Bolívar, cuando fue embestida fuertemente por una llanta que bajaba por una pendiente sin control.



Este golpe causó una fuerte caída a la víctima, quien posteriormente perdió la vida. El accidente ocurrió el día 17 de abril. El metraje muestra cómo la mujer salía a un paradero del Sitp con sombrilla en mano cuando recibió el impacto. Dos ciudadanas que estaban cerca corrieron para ayudar a la señora. Noticias Caracol conoció que este incidente fue atendido por unidades de Movilidad y que la víctima fue llevada por una ambulancia hacia un centro asistencial.



La identidad de la mujer víctima del golpe de una llanta

La víctima de este hecho fue identificada como Julia Isabel Quito, una ciudadana de la tercera edad. Esta mujer de 79 años era una residente del sector de Perdomo. Según allegados, doña Julia había salido de su casa para hacer una diligencia. Sin embargo, sus planes se vieron truncados por este accidente que acabó con su vida.



De acuerdo con información de Blu Radio, la mujer era oriunda del departamento de Boyacá, pero llevaba varios años viviendo en la capital. Descrita como una persona “trabajadora” y entregada a su familia, doña Julia era mamá de seis hijos y ya era abuela. Hoy es motivo de luto en su entorno cercano, que llora la pérdida de esa mujer que era el eje central de su hogar.



Entre tanto, el origen de la llanta que impactó contra el cuerpo de doña Julia continúa siendo una incógnita en el caso. Germán Acevedo, edil de Ciudad Bolívar, hace un llamado desde la Junta Administradora Local para que haya una investigación sobre lo ocurrido.

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Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

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