Alcaldes frenan decisión sobre intermunicipales que salen de la calle 80 en Bogotá: esto acordaron

El llamado por parte de los alcaldes de Subachoque, El Rosal y Facatativá a la administración de Bogotá logró frenar una de las decisiones que generaba preocupación entre los usuarios del transporte intermunicipal en la sabana occidente. El Distrito habría replanteado su propuesta inicial sobre el plan piloto en la operación del Portal de la Calle 80, evitando medidas que habrían impactado directamente a miles de pasajeros.

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Sin embargo, el subsecretario de Política de Movilidad de la Secretaría de Movilidad, Nicolás Correal, advierte que el Distrito todavía no ha tomado una decisión final sobre el manejo que se le dará a los buses. Y es que los mandatarios municipales habían alertado que las flotas intermunicipales dejarían de salir desde el portal desde mayo. La decisión obedecía a factores como el ingreso de más de 100 vehículos por hora, cuando el portal tiene una capacidad máxima de 54 vehículos por hora, lo que causaba congestión y sobrecarga en la estación.



¿Qué viene ahora para las flotas de la sabana occidental?

El alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho, señaló que tras sostener mesas técnicas y una solicitud formal ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá, los mandatarios locales afirman que se logró un resultado clave: no se incrementarán las tarifas para los usuarios ni se trasladarán las rutas al Terminal del Salitre, como se había contemplado en un principio.



Con este nuevo escenario, se iniciará un proceso técnico en el que participarán las autoridades locales y distritales para evaluar alternativas que permitan mejorar la articulación del servicio sin afectar a los usuarios. El objetivo, según lo planteado en las mesas de trabajo, es avanzar hacia un modelo que garantice equidad, sostenibilidad y eficiencia operativa, teniendo en cuenta las necesidades reales de la región.

Por su parte, el subsecretario de Política de Movilidad de la Secretaría de Movilidad, Nicolás Correal, dio algunos puntos por aclarar y dijo que todavía no se ha tomado una decisión frente al comportamiento y operación de este corredor. “Planteamos diferentes alternativas para discutirlas en esas mesas de trabajo y llegar a acuerdos, pero también buscamos que por parte de estos otros actores podamos tener otros insumos para tomar una decisión y ver cómo podemos mejorar las condiciones del corredor”, indicó el funcionario.



Desde la Sabana Occidente, los mandatarios reiteraron que la movilidad regional no puede seguir cargando con decisiones unilaterales. En ese sentido, insistieron en la importancia de mantener el diálogo institucional para lograr soluciones de fondo. Además, aseguraron que continuarán defendiendo tanto a los usuarios como a los operadores del servicio, promoviendo propuestas que respondan a una visión regional y no a medidas aisladas.



El proceso seguirá en etapa de evaluación, mientras las autoridades avanzan en nuevas propuestas que permitan mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana sin afectar la economía de quienes usan el sistema a diario.



Paula Rozo

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