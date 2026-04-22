Reportan batalla campal entre hinchas de Nacional y Junior en el centro de Bogotá: esto se sabe

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que en la noche de este miércoles se presentó una riña múltiple en la localidad de Santafe, centro de Bogotá, entre hinchas de Nacional y del Junior. Al parecer, en el lugar había armas de fuego y, de manera preliminar, se habla de dos personas muertas. Las autoridades informarán sobre más detalles de este hecho en próximos minutos, ocurrido en la Calle 23, entre carreras 14 y 15.

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