Identifican a conductor de carro que intentó subir puente peatonal en la calle 26 de Bogotá

Sigue siendo tema de conversación el conductor que intentó subir con su carro un puente peatonal ubicado en la calle 26 con carrera 68 de Bogotá. El hecho ocurrió el pasado 20 de julio y el momento quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Ya se identificaron las placas y el conductor del carro involucrado, esto luego del llamado que hizo el alcalde Carlos Fernando Galán para ayudar a identificar al responsable de este hecho.



Identifican placas de carro que intentó subir puente peatonal en calle 26 de Bogotá

Según información divulgada por el concejal Juan David Quintero, el vehículo correspondería a un Chevrolet Spark azul de placas ZIX013, identificación que habría sido obtenida gracias al análisis de imágenes y a características particulares del automotor. Entre los elementos que facilitaron su ubicación aparecen un portabicicletas y una plataforma de carga instalada en el techo. "Acá están las placas. @SectorMovilidad @CarlosFGalan esperamos una sanción ejemplar! Debería ir acompañada de denuncia penal! Gracias a la ciudadana valiente!"

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Según el reporte oficial de las autoridades, el propietario y el conductor del vehículo han sido identificados como practicantes de BMX que no residen en la ciudad de Bogotá. Por estos hechos, se les han impuesto comparendos que suman un total de 4.400.000 pesos.

El incidente se registró el pasado 20 de julio, cuando varios ciudadanos grabaron el momento en el que el automóvil ingresó a una zona destinada para peatones y ciclistas antes de intentar ascender por la rampa del puente peatonal ubicado en la intersección de la avenida El Dorado con la carrera 68. Las imágenes muestran cómo el conductor avanzó varios metros sobre la estructura mientras era observado por personas que se encontraban en el lugar.



A esta hora es noticia en #Colombia:



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- Identifican a conductor que intentó subirse a puente peatonal en Bogotá.

-… pic.twitter.com/IvJ6pX33B6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 24, 2026

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De acuerdo con las versiones recopiladas por las autoridades y medios de comunicación, la maniobra habría estado relacionada con la producción de contenido para redes sociales. Incluso, en los videos se escucha a algunas personas alentando la acción mientras otras advertían sobre los riesgos de continuar el recorrido por una infraestructura diseñada exclusivamente para peatones. Sin embargo, el conductor no logró completar el trayecto. Luego de avanzar parcialmente sobre la rampa, tuvo que detenerse y abandonar el lugar. La situación ocurrió poco antes de la llegada de uniformados de la Policía Metropolitana que transitaban por el sector.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue que las placas del vehículo aparecían cubiertas durante la grabación, lo que dificultó en un primer momento la identificación del automotor. Precisamente por esa razón, la Secretaría Distrital de Movilidad y el alcalde de Bogotá solicitaron colaboración ciudadana para ayudar a establecer la identidad del conductor responsable.

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"Miren a este salvaje al volante; nos llegó este video donde se ve a alguien que le tapó las placas a su carro y trató de meterlo por un puente peatonal. Nos serviría mucho la ayuda de ustedes. Si alguien tiene información que nos ayude a identificar este carro, envíela a la Secretaría de Movilidad. Vamos a sancionarlo y vamos a mandar un mensaje de que tienen que respetar a los peatones y los espacios públicos. No más salvajes en la vía", expresó el alcalde Galán.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL