Autoridades rescatan a gatito que habría sido utilizado con fines de mendicidad en TransMilenio

Un operativo adelantado por autoridades en Bogotá permitió el rescate de un gato que presuntamente era utilizado con fines de mendicidad dentro del sistema de transporte público. El caso, que fue objeto de seguimiento durante varias semanas, terminó con la intervención de la Policía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que ahora tiene al felino bajo su cuidado.



De acuerdo con la información oficial, la acción se desarrolló en articulación con el Bloque de Atención y Rescate (BAR) del IDPYBA, un equipo especializado que actua en el Sistema Integrado de Transporte Público para atender situaciones de maltrato, abandono o explotación animal. Tras cerca de dos semanas de monitoreo, las autoridades lograron ubicar al animal y proceder con su aprehensión en un bus de TransMilenio.



¿Cómo fue el operativo de rescate?

Según el reporte, el gato era transportado durante varias horas dentro de un morral mientras su tenedor se movilizaba por el sistema. Esta situación encendió las alertas de las autoridades, que iniciaron labores de verificación hasta confirmar la intervención.

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Una vez realizado el operativo, el felino fue puesto bajo custodia de las autoridades competentes y trasladado al IDPYBA, donde recibe atención para garantizar su bienestar. Aunque no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su estado de salud, el Instituto confirmó que se encuentra resguardado y bajo observación.

El caso se suma a otras acciones recientes en las que se han identificado animales presuntamente utilizados para obtener dinero en espacios públicos, una práctica que está prohibida en la ciudad.



Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reiteraron el llamado a la ciudadanía para no apoyar este tipo de situaciones. Antonio Hernández Llamas, director de la entidad, enfatizó la importancia de rechazar cualquier forma de uso de animales con fines de mendicidad.



“Según instrucciones del alcalde Galán se conformó este equipo que tiene como objetivo trabajar en contra del maltrato, del abandono y de la explotación animal con fines de mendicidad en nuestro sistema de transporte público masivo”, citó la Alcaldía de Bogotá.

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Además del componente operativo, el Bloque de Atención y Rescate también desarrolla labores pedagógicas dirigidas a los usuarios del sistema, con el fin de promover la tenencia responsable y la adecuada convivencia con los animales de compañía.

La creación del BAR responde a la necesidad de atender de manera más efectiva los casos de vulneración de derechos de los animales en entornos de alta circulación, como lo es TransMilenio. Este grupo se enfoca en identificar situaciones de riesgo y actuar de manera oportuna para proteger a los animales.

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El rescate de este gato adulto hace parte de las primeras acciones visibles de este equipo, que busca reforzar la presencia institucional en el sistema y generar conciencia entre los ciudadanos.



¿Qué debe hacer si presencia un caso de maltrato animal?

Las autoridades recordaron que la participación de la comunidad es clave para detectar y atender este tipo de situaciones. Por ello, reiteraron la importancia de reportar cualquier caso de presunto maltrato o explotación animal a través de los canales habilitados.

Entre las opciones disponibles se encuentran la Línea de Emergencias 123, el correo institucional del IDPYBA y la plataforma Bogotá Te Escucha, donde los ciudadanos pueden adjuntar evidencias como fotos o videos.

La Alcaldía de Bogotá aseguró que continuará atenta a los reportes ciudadanos para desplegar acciones que permitan proteger la integridad de los animales en todos los entornos de la ciudad.

Bajo la Ley 1774 de 2016, el maltrato animal en Colombia se tipifica como un delito que conlleva penas de 12 a 36 meses de prisión en casos de lesiones graves o fallecimiento. Las sanciones adicionales incluyen la inhabilidad profesional para el trato con animales y multas económicas que oscilan entre los 5 y 60 SMMLV.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co