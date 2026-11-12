Avión aterrizó de emergencia en aeropuerto El Dorado de Bogotá por fallas: atienden novedad

Un avión proveniente de Ecuador se declaró en emergencia y tuvo que aterrizar de imprevisto en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Las autoridades de la capital de Colombia supervisan la novedad en horas de la mañana del jueves 12 de noviembre. Hay reporte de presencia de vehículos de organismos de emergencia que están al pendiente de la situación.



La aeronave corresponde a una Boeing 737, que pertenecer a la empresa AerCaribe Cargo. Su itinerario inicial tenía previsto salir de Quito y aterrizar en Willemstad, capital de Curazao. Sin embargo, después de la hora y media de haber despegado de la ciudad ecuatoriana, el avión empezó a dar vueltas en territorio colombiano. Según la ruta que quedó plasmada en la aplicación FlightRadar 24, la aeronave hizo una trayectoria en círculos sobre el departamento del Tolima hasta que, al parecer, le dieron autorización de aterrizar en las pistas de El Dorado en Bogotá, aunque no estaba en sus planes iniciales.

Los Bomberos de Bogotá confirmaron la novedad y dijeron que hay cinco vehículos de emergencias haciendo presencia en el Aeropuerto El Dorado después de recibir un reporte de Opain, la empresa operadora en el terminal, sobre la aeronave. Según la información conocida hasta ahora, el avió de carga descendió con el reporte de tener fallas en su tren aterrizaje. A su llegada, se confirmó el percance mecánico que sufrió el vehículo, sin reporte de afectaciones en el procedimiento de aterrizaje. Tampoco hay reporte de personas lesionadas. Bomberos afirmó que sus recursos están a la espera de activación en caso de que se presente una situación o si la aeronave se retira del lugar.

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La Aeronáutica Civil de Colombia no se ha pronunciado sobre la contingencia. La empresa AerCaribe Cargo tampoco ha emitido un comunicado oficial que dé a conocer cuál será la ruta a seguir después de la falla mecánica.

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