Las autoridades y familiares mantienen la búsqueda de César Felipe Mesa Avendaño, de 36 años, quien fue reportado como desaparecido en Bogotá desde el pasado 23 de noviembre de 2026. La última vez que fue visto salió de su residencia ubicada en el barrio Torcoroma Norte, en la localidad de Usaquén, y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional, el hombre desapareció luego de abandonar su vivienda y no regresar. El caso es atendido por el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la SIJIN Bogotá, que hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya a establecer su ubicación.



¿Ha visto a César Felipe Mesa Avendaño?

Según el reporte oficial, César Felipe Mesa Avendaño mide aproximadamente 1,77 metros de estatura, tiene contextura gruesa, ojos color café, cabello rapado y un peso cercano a los 91 kilogramos. Además, presenta tez trigueña. Las autoridades también entregaron detalles sobre la ropa que vestía al momento de su desaparición. De acuerdo con el aviso de búsqueda, llevaba una camiseta blanca de manga larga, pantaloneta verde, tenis negros, medias negras y un sombrero de ala corta.

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La Policía señala además que el hombre salió de su residencia el 23 de noviembre y desde entonces no se ha logrado establecer su ubicación. Por esa razón, los investigadores adelantan las labores correspondientes para obtener pistas que permitan dar con su paradero lo más pronto posible.



La colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de casos, especialmente durante los primeros días de búsqueda. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ayudar a reconstruir los movimientos de la persona desaparecida y orientar las labores de localización. Las autoridades pidieron a quienes hayan visto a César Felipe Mesa Avendaño en los últimos días, o cuenten con información que permita establecer dónde se encuentra, comunicarse de inmediato con los canales habilitados para recibir reportes.



Canales de contacto

Teléfono: 305 768 4645

Correo electrónico: luis.gonzalez7653@correo.policia.gov.co

La SIJIN Bogotá informó que toda la información suministrada será manejada bajo absoluta reserva, con el objetivo de proteger a las personas que aporten datos relevantes para la investigación. Mientras avanzan las labores de búsqueda, familiares y autoridades reiteraron el llamado a compartir la información y la fotografía de César Felipe Mesa Avendaño a través de redes sociales y canales comunitarios, con el fin de ampliar el alcance de la difusión y aumentar las posibilidades de lograr su pronta ubicación.



Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse de manera inmediata con la Policía Nacional a través de los contactos dispuestos para este caso.

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