Incendio forestal en Kennedy, occidente de Bogotá, afecta varias viviendas por enorme nube de humo

En la tarde de este jueves, 16 de julio de 2026, las autoridades en Bogotá reportaron un incendio forestal en el barrio Castilla, localidad de Kennedy, específicamente en la calle Octava con carrera 89. En redes sociales, ciudadanos han publicados videos de cómo una enorme nube de humo se generó tras la conflagración y esta situación ha afectado a varias viviendas de la zona. Hasta el momento, se desconoce cómo se generó este incendio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de redes sociales, el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá informó sobre la 1:15 de la tarde que “controlamos un incendio forestal en la Calle 8 con Carrera 89. No se reportan personas lesionadas. Se asegura el área. Incidente en desarrollo”. Quince minutos escribió que “continuamos haciendo ataque directo con agua y control con herramienta manual. La situación se encuentra controlada”.



Actualización: Continuamos haciendo ataque directo con agua y control con herramienta manual. La situación se encuentra controlada. pic.twitter.com/dDlMBOowqO — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) July 16, 2026

"Estoy que me ahogo": vecinos se quejan por incendio en Kennedy

Una de las vecinas de la zona escribió en sus redes sociales que “la situación se volvió insostenible cuando el apartamento se inundó de humo y afectó nuestra respiración. Tuvimos que evacuar y caminar dos cuadras con los ojos irritados y poca posibilidad de respirar protegiéndonos las vías respiratorias con un paño húmedo”. Otra ciudadana escribió que “los apartamentos están llenos de humo. Yo estoy conjunto más cercano”. Un ciudadano, por su parte, se quejó diciendo que “estoy que me ahogo en mi apartamento, hay una niebla espesa fuera en la calle”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias