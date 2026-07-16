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Incendio forestal en Kennedy, occidente de Bogotá, afecta varias viviendas por enorme nube de humo

El Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá informó que no se han reportado personas lesionadas y se aseguró el área.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Incendio forestal en Kennedy, occidente de Bogotá, afectó varias viviendas por enorme nube de humo
Incendio en Bogotá -
Noticias Caracol / Bomberos de Bogotá

En la tarde de este jueves, 16 de julio de 2026, las autoridades en Bogotá reportaron un incendio forestal en el barrio Castilla, localidad de Kennedy, específicamente en la calle Octava con carrera 89. En redes sociales, ciudadanos han publicados videos de cómo una enorme nube de humo se generó tras la conflagración y esta situación ha afectado a varias viviendas de la zona. Hasta el momento, se desconoce cómo se generó este incendio.

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A través de redes sociales, el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá informó sobre la 1:15 de la tarde que “controlamos un incendio forestal en la Calle 8 con Carrera 89. No se reportan personas lesionadas. Se asegura el área. Incidente en desarrollo”. Quince minutos escribió que “continuamos haciendo ataque directo con agua y control con herramienta manual. La situación se encuentra controlada”.

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Una de las vecinas de la zona escribió en sus redes sociales que “la situación se volvió insostenible cuando el apartamento se inundó de humo y afectó nuestra respiración. Tuvimos que evacuar y caminar dos cuadras con los ojos irritados y poca posibilidad de respirar protegiéndonos las vías respiratorias con un paño húmedo”. Otra ciudadana escribió que “los apartamentos están llenos de humo. Yo estoy conjunto más cercano”. Un ciudadano, por su parte, se quejó diciendo que “estoy que me ahogo en mi apartamento, hay una niebla espesa fuera en la calle”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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