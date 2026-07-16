Techo de reconocido centro comercial en Bogotá se desplomó ante visitantes: esto se sabe

Los visitantes de un centro comercial del occidente de Bogotá fueron sorprendidos por un incidente que se registró en horas de la tarde de este miércoles 15 de julio, cuando parte del techo de uno de los niveles del edificio se desplomó ante los ojos de visitantes y comerciantes. Los hechos ocurrieron en el centro comercial Plaza Central, en la localidad de Kennedy. La administración del establecimiento aclaró lo sucedido en un comunicado.

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Los hechos tuvieron lugar hacia las 4:45 p. m., cuando el centro comercial seguía recibiendo visitantes. Todo fue grabado por un testigo que se encontraba en el punto exacto donde ocurrió la novedad. Según el comunicado de Plaza Central, el incidente ocurrió en una zona común, en el norte del tercer nivel del edificio. Las personas que estaban allí corrieron para ponerse a cubierto y mantenerse a salvo. El centro comercial aclaró que no hay personas heridas.

La administración explicó que lo ocurrido fue el desprendimiento de un panel de cielo raso hecho en drywall. Este incidente habría sido ocasionado por la filtración de agua proveniente de un espacio en una zona privada del cuarto piso. A su vez, lamentó los momentos de preocupación que este hecho generó entre las personas que estaban en el lugar. “Nuestros protocolos de emergencia se activaron de inmediato: verificamos el estado de las personas presentes en el área y la atención realizada confirmó que ninguna presentó lesión”, confirmó el centro comercial.



En el comunicado se aclaró que el elemento desprendido corresponde a un acabado liviano y que, por lo tanto, no compromete la estructura del edificio. De todos modos, el área afectada fue acordonada de inmediato. Equipos técnicos del centro comercial realizaron la revisión del lugar y han continuado con la respectiva verificación, mientras se adoptan medidas preventivas. Plaza Central sigue funcionando con normalidad entretanto. “Plaza Central cuenta con programas permanentes de mantenimiento preventivo e inspecciones técnicas periódicas en todas sus instalaciones, los cuales serán reforzados a partir de lo ocurrido”, dice el comunicado. “La seguridad de nuestros visitantes, colaboradores y comerciantes es y seguirá siendo la prioridad de nuestra operación”.



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María Paula Rodríguez Rozo

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