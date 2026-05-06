¿Busca trabajo? Feria de empleo en Bogotá ofrece más de 4.000 vacantes: fecha, lugar y perfiles

En un medio de las cifras favorables en los indicadores laborales de la capital, Bogotá continúa fortaleciendo su apuesta por la generación de empleo formal. De acuerdo con los más recientes informes del DANE, entre enero y marzo la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 8,8 %, lo que representa una reducción de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, lo que quiere decir que al menos 63.502 personas dejaron de estar desempleadas en tan solo un año.



En ese escenario, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, continúa implementando estrategias para facilitar el acceso a oportunidades laborales dignas. Una de las principales acciones será la gran Feria de Empleo que se realizará este jueves 7 de mayo de 2026, con más de 4.000 vacantes disponibles en distintos sectores productivos.



¿En dónde se va a desarrollar la feria?

La cita central será este jueves 7 de mayo en la Plaza Metropolitana de los Alfiles, ubicada en el Centro Comercial Gran Estación (avenida calle 26 # 62-47), en horario de 7:30 a.m. a 3:00 p m. Allí, las personas interesadas podrán postularse directamente a las ofertas laborales y avanzar en procesos de selección.

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La feria hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’, que busca conectar a quienes están en búsqueda de empleo con oportunidades laborales formales en la ciudad.

“En el marco del Día Internacional del Trabajo, no hay mejor manera de conmemorar esta fecha que generando oportunidades de empleo digno para la ciudadanía. Esta feria, con más de 4.000 puestos de trabajo, refleja el compromiso de la ciudad por seguir abriendo puertas laborales y facilitando el acceso a ingresos formales para miles de personas en Bogotá”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.



Sectores con vacantes disponibles

Las oportunidades laborales abarcan múltiples áreas, lo que amplía las posibilidades para distintos perfiles:



Producción

Logística

Construcción

Servicios generales

Comercial

Administrativo

Tecnología

Salud

Los salarios ofertados oscilan entre uno y seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo del cargo y la experiencia requerida.



¿Cuáles son los perfiles y cargos requeridos?

La convocatoria está dirigida a personas con diferentes niveles de formación: bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Además, incluye oportunidades tanto para quienes cuentan con experiencia como para quienes buscan su primer empleo.



Entre los perfiles más solicitados se encuentran:



Agentes y asesores de call center

Auxiliares administrativos y logísticos

Operarios de producción

Conductores

Personal de construcción

Técnicos de mantenimiento

Profesionales en salud

Desarrolladores de tecnología

También hay vacantes específicas como:



Analista administrativa(o)

Analista de control de calidad

Asesor(a) comercial y de cartera

Médico(a) general y pediatra

Nutricionista

Profesional en seguridad y salud en el trabajo (SST)

Coordinador(a) comercial

Coordinador(a) de costos

Más oportunidades durante la semana

La feria del 7 de mayo hace parte de una agenda más amplia de empleabilidad en la ciudad. Durante la semana, hasta el sábado 9 de mayo, Bogotá cuenta con más de 5.000 oportunidades laborales, que incluyen:



4.000 vacantes en la feria principal

150 vacantes adicionales en otra feria presencial en Engativá

865 puestos disponibles a través del Servicio Público de Empleo

Además, la Unidad Móvil de Empleo recorre la ciudad en diferentes fechas (4, 5, 6, 8 y 9 de mayo), acercando servicios de orientación laboral, registro en plataformas y conexión con vacantes.



Durante la jornada del 7 de mayo, las personas no solo podrán postularse a empleos, sino también acceder a espacios de fortalecimiento de su perfil laboral. Entre ellos:



Talleres para elaborar una hoja de vida efectiva

Orientación sobre entrevistas de trabajo

Interacción directa con equipos de selección de más de 30 empresas

Esto permitirá a los asistentes conocer de primera mano las condiciones laborales, requisitos y posibilidades de vinculación.



¿Qué debe hacer para participar en la feria?

Para participar en la feria, se recomienda:



Llevar varias copias de la hoja de vida actualizada

Presentar el documento de identidad

Llegar con tiempo para aprovechar todas las actividades

Ser mayor de edad

Las autoridades también recuerdan que no se requieren intermediarios ni pagos para acceder a las vacantes, por lo que invitan a la ciudadanía a evitar posibles estafas.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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