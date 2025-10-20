Reportan fuerte incendio dentro de colegio en occidente de Bogotá: fotos y videos de la emergencia

Durante la tarde de este lunes 20 de octubre se reportó un fuerte incendio estructural que afectó las instalaciones del instituto Don Bosco, ubicado en la calle 26 con carrera 70, en la localidad de Engativá. Las primeras alertas de la emergencia se dieron desde el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que se desplazó al lugar de los hechos. Conforme con los datos de las autoridades, la conflagración tuvo su origen en el interior de una bodega de este colegio del occidente de la capital.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Hacia las 4:00 de la tarde, el Cuerpo Oficial de Bomberos confirmó la situación a través de su cuenta en la red social X, donde informó sobre la atención de la emergencia y las labores que se adelantaban para controlar el fuego. “Controlamos un incendio estructural en una bodega, al interior del Instituto Don Bosco, en la Calle 26 con Carrera 69, indicó la entidad en su publicación, acompañada de imágenes que mostraban columnas de humo saliendo de las instalaciones y a los uniformados trabajando con mangueras y equipos de ventilación para extinguir las llamas.

#BOGOTÁ. A esta hora, reportan incendio estructural en la loc/Engativá, en el colegio Don Bosco, calle 26 con Av. Rojas. Al momento, no se tiene información de lesionados.



ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3YAWC pic.twitter.com/F6Dkv7FHgB — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 20, 2025

Las fotografías difundidas por el cuerpo de socorro daban cuenta de la magnitud del incidente. En ellas se observaban zonas del plantel cubiertas de humo, así como parte del personal de bomberos desplegado en el perímetro, utilizando herramientas especializadas para ingresar al área afectada. Los equipos actuaron desde distintos frentes con el fin de evitar que el fuego se propagara hacia otros puntos de la edificación o estructuras vecinas. De forma preliminar se precisó que, "no se reportan personas lesionadas".



El alcalde local de Engativá, Víctor Hugo Huertas Prada, también se pronunció sobre el suceso a través de sus redes sociales. “El equipo de Gestión del Riesgo de @EngativaAlcaldia atiende un incendio en el antiguo colegio Don Bosco, en articulación con @BomberosBogota, @IDIGER. Por el momento, no se registran personas heridas y ya se iniciarán las investigaciones para determinar las causas del hecho”, señaló el funcionario, quien publicó además imágenes del daño estructural ocasionado por las llamas.

Publicidad

Las fotografías compartidas por el alcalde Huertas mostraban el interior de la bodega tras la emergencia. En el lugar se observaban escombros, restos de madera carbonizada esparcidos por el suelo y parte del techo completamente destruido. El panorama dejaba en evidencia la intensidad del fuego que, según las autoridades, habría comenzado en un área destinada al almacenamiento de materiales, aunque por ahora se desconoce qué tipo de elementos se encontraban en su interior.



El equipo de Gestión del Riesgo de @EngativaAlcaldia atiende un incendio en el antiguo colegio Don Bosco, en articulación con @BomberosBogota e @IDIGER.



Por el momento, no se registran personas heridas y ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del hecho. pic.twitter.com/rx4L4IcbM3 — Víctor Hugo Huertas Prada (@VictorHuertasP) October 20, 2025

Sobre las 5:00 de la tarde, los Bomberos de Bogotá emitieron una nueva actualización del caso, en la que confirmaron que el fuego había sido completamente extinguido. y que se activó “el Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa de la emergencia”. Con ello, el operativo de control llegó a su fase final y se dio inicio a las labores técnicas de investigación, que buscan esclarecer las circunstancias en las que comenzó el incidente.

Publicidad

Un vocero del Cuerpo Oficial de Bomberos entregó más detalles sobre la atención de la emergencia a través de un video publicado en las redes institucionales. El uniformado precisó que en el lugar hicieron presencia cinco máquinas del instituto, puntualmente de las estaciones de Puente Aranda, Ferias y Fontibón y fue la estructura de la bodega la que sufrió los mayores daños. Sin embargo, reiteró que hasta el momento no se han registrado lesionados ni personas afectadas por el incendio.

“La estación Puente Aranda fue activada para la atención de un incendio en las instalaciones del instituto Don Bosco, el cual requirió que se atendiera con la estación de Fontibón, la estación de Ferias, el equipo de materiales peligrosos, el equipo de investigación de incendios y el oficial de inspección. De esta manera pudimos controlarlo de manera muy rápida y evitar que se extendiera en otras edificaciones”, explicó el funcionario, destacando la coordinación entre las distintas unidades que participaron en la respuesta.

🚨Controlamos un incendio estructural en una bodega, al interior del Instituto Don Bosco, en la Calle 26 con Carrera 69. No se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/QydB4UxhHU — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 20, 2025

La rápida reacción de los organismos de socorro evitó que el fuego alcanzara áreas contiguas al edificio principal o se propagara hacia predios cercanos. De acuerdo con los informes preliminares, el incendio se concentró en la bodega del colegio, sin comprometer las aulas ni las zonas administrativas. No obstante, la evaluación de daños estructurales se encuentra en curso por parte de las autoridades locales y del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), que también hizo presencia en el lugar. Trascendió que, al momento de la emergencia, todos los estudiantes del instituto fueron evacuados del lugar.

Publicidad

Los equipos especializados del Cuerpo Oficial de Bomberos permanecerán a cargo de la investigación técnica, en coordinación con el Idiger y la Alcaldía Local de Engativá. Los resultados del informe permitirán establecer si se trató de un accidente eléctrico, una falla en los sistemas de almacenamiento o cualquier otra causa accidental. Por ahora, el reporte final sobre los daños materiales y el diagnóstico estructural del edificio se encuentra en proceso de consolidación.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.