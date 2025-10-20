En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan fuerte incendio dentro de colegio en occidente de Bogotá: fotos y videos de la emergencia

Reportan fuerte incendio dentro de colegio en occidente de Bogotá: fotos y videos de la emergencia

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que la conflagración fue controlada e hizo presencia en el lugar para evaluar los daños. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Incendio en Instituto Don Bosco

Publicidad

Publicidad

Publicidad