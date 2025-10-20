En vivo
BOGOTÁ / Revelan audio que influencer bogotana Baby Demoni envió a WhatsApp horas antes de aparecer sin vida

Revelan audio que influencer bogotana Baby Demoni envió a WhatsApp horas antes de aparecer sin vida

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, compartió un audio que Alejandra Esquín le envió, en donde ella dijo qué estaba haciendo y nombró un sitio a donde se iba a dirigir.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de oct, 2025
Revelan audio que Baby Demoni envió por WhatsApp horas antes de aparecer sin vida
Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni -
Redes sociales

