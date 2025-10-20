Revelan audio que influencer bogotana Baby Demoni envió a WhatsApp horas antes de aparecer sin vida

La repentina muerte de la influencer bogotana María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, aún genera preguntas y especulaciones. La joven creadora de contenido de 24 años falleció el pasado 15 de octubre en un hospital de Bogotá luego de haber sido encontrada inconsciente en su vivienda en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades. A propósito de este tema, Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, reveló un audio que envió Alejandra el día que perdió la vida.

En cuanto a lo que sucedió con la joven muerta, según los primeros reportes, Baby Demoni fue hallada en estado crítico el 14 de octubre, tras una fuerte discusión con su pareja sentimental, el también creador de contenido conocido como Samor One. Fue él quien, de acuerdo con su relato, la trasladó al centro médico, donde falleció. La versión inicial apuntaba a un posible suicidio, pero esta hipótesis ha sido cuestionada por personas cercanas a la influencer, quienes aseguran que presentaba signos de asfixia y que no había indicios previos de una intención autodestructiva.



¿Qué dijo el novio de Baby Demoni?

"Se presentó una situación donde yo me enteré de un par de cosas, no voy a entrar en detalles porque no debería, yo me enteré de un par de cosas, yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión, en esa fuerte discusión, pues hombre yo estaba muy ofuscado, yo me salí a tomar un poco de aire. Cuando me salí, como a los 15 minutos ella me dejó un mensaje que decía... Bueno, un mensaje preocupante, tampoco voy a decirles qué decía, pero era preocupante", narró el novio de Alejandra Esquín.

Samor One también denunció a “persona a hablar mentiras, lo que no es, a exponer esta situación en este momento, a decir cosas que no son por vistas, imagino yo. Tengo que salir a dar mi versión con el respeto de las personas que están pasando por este dolor. Están llegando mensajes amedrentándome de la comunidad de ella pensando que yo soy el culpable cuando no es así. Yo tengo todas las pruebas de todo”.



Amigo de Baby Demoni denuncia amenazas

Amigos como La Fresa más Nea, identificado como Robin Alexis Parra, y la influencer Yina Calderón han manifestado públicamente sus dudas sobre la versión oficial. Calderón afirmó que en el hospital se encontraron huellas de asfixia en el cuerpo de la joven y pidió que el caso no quede impune. Por su parte, La Fresa más Nea relató que Baby Demoni lo contactó llorando minutos antes del incidente, expresando angustia por la discusión con su pareja. Tras compartir esta información, Parra denunció haber recibido amenazas en su contra.



La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento. Hasta el momento, se manejan tres hipótesis: un suicidio, un posible feminicidio o complicaciones derivadas de una cirugía estética reciente, teniendo en cuenta que dos días atrás la joven se había realizado una liposucción.

Yina señaló que Alejandra se mostraba feliz con los resultados de su cirugía, lo que contradice la idea de que estuviera deprimida o con intenciones de hacerse daño.



Las autoridades han recolectado testimonios, audios, grabaciones y están revisando cámaras de seguridad del edificio donde vivía la influencer. Mientras tanto, se espera el dictamen oficial de Medicina Legal para determinar si hubo intervención de terceros.



¿Qué decía el audio de Baby Demoni?

Sobre el audio que reveló Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, que fue grabado por Baby Demoni, la joven de 24 años dijo: “Hola, mi negra hermosa, ¿cómo estás, mi vida? Por ahí vi que ya llegaste a Bogotá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue por allá en el Huila? Yo voy por acá para un controlito con Valentina y por ahí te vi y estás muy bella”.

Horas después, la influencer fue encontrada sin vida en su apartamento.

