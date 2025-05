Carolina Soto, presentadora de Caracol Televisión, fue víctima de hurto en Bogotá

La presentadora Carolina Soto, que comparte cada mañana con Catalina Gómez, Carolina Cruz, Iván Lalinde y Carlos Calero en "Día a Día", dio a conocer que fue víctima de hurto. Soto contó en su redes sociales, principalmente en Instagram donde tiene más de 3,7 millones de seguidores, que el episodio ocurrió en Bogotá en una de las zonas de parqueo público que están ubicadas en las calles de la ciudad.

"Casi que no llego a mi casa. Hoy todo el bendito día estuve montada en un carro de un lado para otro, haciendo de todo. Además me tocó ir a ponerle el espejo al carro que me robaron. Lo dejé parqueado en una zona de parquear en la calle, como acá se usa así, con una aplicación que uno paga", explicó la presentadora en un video publicado en sus redes sociales. Soto se refiere a la Zona de Parqueo Pago que la Alcaldía de Bogotá utiliza para permitir el estacionamiento en algunas calles y por el que cobra una tarifa fija por fracciones de 10 minutos.

"Fui a un cumpleaños con Violetta (su hija), cuando salí ya no tenía el retrovisor. Entonces me fui ponérselo, porque imagínate que manejar así es supercomplicado y peligroso, porque vos no puedes mirar para un lado. Entonces hoy fue a ponerle eso, hice varias vueltas", agregó la presentadora. De hecho, el robo de este elemento del carro es habitual. A veces ocurre en semáforos o cuando los vehículos se detuvieron en la vía, los ladrones demoran poco tiempo en llevarse estos espejos de los vehículos.

Se recomienda, que en el menor tiempo posible, se coloque de nuevo el espejo retrovisor lateral, ya que es una parte esencial de seguridad al conducir, pues permite la visibilidad necesaria para girar o cambiar de carril. Para evitar el robo de este elemento de su vehículo se recomienda el uso de seguros especiales, que mantienen con mayor firmeza los espejos en el resto del carro. Asimismo, se recomienda no transitar en las zonas donde el robo de este elemento es común.

"Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisión de gases que establezcan las autoridades ambientales", se lee en la normativa.

Específicamente en las normas de las motocicletas, motociclos y mototriciclos se explica lo siguiente: "Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces direccionales. De igual forma utilizar, en todo momento, los espejos retrovisores". Por esto, este tipo de espejos son esenciales en la normativa y en la cotidianidad de los conductores. La presentadora realizó el servicio respectivo para tener el reemplazo de su espejo hurtado.



Hurto a vehículos en 2025

De acuerdo con la Secretaría Distrital Seguridad, en lo que va de 2025, a corte de abril, van 415 capturas por delitos asociados a hurto automotores, falsedad marcaría y receptación, y se han recuperado 304 carros. El trabajo conjunto entre la Secretaría y la Policía Metropolitana de Bogotá ha evitado, este año, el hurto de más de 1.000 carros en la ciudad. "Un resultado que se da, producto de las estrategias diseñadas dentro del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia 2024-2027, entre estas Distritos Seguros, enfocada a una mayor vigilancia en zonas comerciales, industriales y residenciales con apoyo de tecnología y seguridad privada", según explicó esta entidad en un comunicado.

“En un trabajo articulado con la Policía hemos reforzado las acciones en sectores con alta vulnerabilidad al hurto de vehículos. Estos patrullajes no solo tienen el objetivo de disuadir a los delincuentes, sino también de realizar acciones preventivas con los ciudadanos”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

