Este habría sido el papel de Paola Fernández en crimen de Jaime Esteban Moreno, según Fiscalía

La Policía y el CTI de la Fiscalía buscan a Kleidymar Paola Fernández, quien, según las autoridades, fue la mujer determinadora en la golpiza que terminó con la muerte del joven Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre. Un juez hizo efectiva una orden de captura en su contra.



Para la Fiscalía, Fernández tuvo un papel determinante en el asesinato de Jaime Esteban Moreno.



Paola Fernández habría incitado crimen contra Jaime Esteban Moreno

Videos de cámaras de seguridad son material clave para las investigaciones. En las grabaciones se ve a los dos hombres hasta ahora judicializados por la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Juan Carlos Suárez y Ricardo González. Además de ellos, también se ve a Paola Fernández, quien iba vestida con un disfraz azul y, según la Fiscalía y testigos, fue quien habría incitado a la brutal golpiza contra Jaime en la madrugada del 31 de octubre.

En la audiencia contra Ricardo González, la fiscal del caso, Elsa Reyes, se refirió así sobre lo que habría sido la participación de Paola en el crimen: “Podemos pensar qué causó, qué golpe en la cabeza pudo causar semejante embestida tan brutal por la espalda a esa velocidad, mientras que una mujer, que se encontraba parada al lado de ellos, como lo han mencionado los testigos, alentando a que presentara la agresión”.



¿Por qué Paola Fernández quedó libre tras ser capturada?

Paola Fernández fue detenida en la madrugada del crimen. Sin embargo, su captura no fue legalizada, por lo que fue dejada en libertad. Se sabe que la mujer conocía a Ricardo González, ya judicializado, porque ambos trabajaban en diferentes locales del centro de Bogotá.

Las autoridades están desplegando decenas de dispositivos en diferentes partes de Colombia para capturar a la joven y que responda por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado por el asesinato de Jaime Esteban.



Sobre la orden de captura contra Paola Fernández en la muerte de Jaime Esteban Moreno, Camilo Rincón, abogado de la familia del Jaime, habló con Noticias Caracol y mencionó que “nosotros desde el 14 de noviembre del año en curso, de manera formal, le habíamos solicitado esta captura a la Fiscalía como representantes de víctimas. Sin embargo, la Fiscalía como titular de la acción penal se tomó el trabajo detalle a detalle, a través de los videos y de diferentes testimonios. Incluso, el testigo directo, que era el amigo de Jaime Esteban, que lo acompañaba la madrugada del 31 de octubre, da cuenta de la participación en calidad de determinadora de Paola Fernández. El determinador se diferencia del autor material”.



Agregó el abogado que “esa diferencia entre el determinador es porque si bien es cierto ella no realizó de manera directa el comportamiento criminal de ocasional la muerte, indujo, instigó, determinó no una agresión, sino la muerte, el asesinato. Recordemos que esto no fueron unas lesiones personales, esto no es un homicidio preterintencional, como quien dice, ‘se nos fue la mano en la golpiza y no queríamos matarlo’, no. Aquí, claramente, hay un homicidio a título de dolo con circunstancias de agravación”.

Finalmente, sobre cómo se determinó desde la defensa de la familia de Esteban la participación de Paola, el abogado indicó que “hay dos momentos, tres momentos claves: el primero, los videos que conoce todo el país y que los medios de comunicación dieron a conocer. Esto facilitó también muchas cosas. La segunda fue que en estos videos, claramente, vemos a Paola Fernández participando. Incluso, hay un detalle muy particular en los videos que, si bien es cierto, el primero que intercepta es Juan Carlos Suárez Ortiz, después (Ricardo González) corre a propinarle esa patada voladora en la espalda a Jaime Esteban. Fíjense que Paola Fernández va corriendo, baja corriendo primero con este señor Ricardo González y cuando ella llega allá, estos señores se retiran después de haberle ocasionado la muerte a Jaime Esteban y ella se queda par de segundos. Ahí es donde la Fiscalía tiene detalles importantes porque el testigo directo manifestó la participación de Paola Fernández en calidad determinadora”.

