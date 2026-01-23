En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Choque múltiple entre dos camiones, dos taxis y tres carros en la carrera 30 de Bogotá: esto se sabe

Choque múltiple entre dos camiones, dos taxis y tres carros en la carrera 30 de Bogotá: esto se sabe

El fuerte accidente de tránsito causa tráfico en esta zona de Bogotá, pues el lugar fue acordonado mientras se retiran los vehículos del corredor

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 23 de ene, 2026
Choque múltiple entre dos camiones, dos taxis y tres carros en la carrera 30 de Bogotá
Choque múltiple entre dos camiones, dos taxis y tres carros en la carrera 30 de Bogotá
Bogotá Tránsito

Sobre las 4:30 de la tarde de este viernes se registró en Bogotá un choque múltiple entre dos camiones, dos taxis y tres automóviles sobre la Carrera 30 con Avenida Primero de Mayo, en la localidad de Antonio Nariño. El fuerte accidente de tránsito causa tráfico en la zona, pues el lugar fue acordonado mientras se retiran los vehículos del corredor y se atiende la situación.

El siniestro vial se presentó en la vía Norte - Sur. En el lugar hay unidades de Tránsito y ambulancias para evaluar si hay personas heridas.

Últimas Noticias

  1. Ataque con granada en el centro de Bogotá.
    Ataque con granada en el centro de Bogotá.
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Ataque a discoteca en barrio Santa Fe deja un muerto y trece heridos: videos de momento de pánico

  2. Explosión Troya
    Suministrada
    BOGOTÁ

    Reportan explosión en barrio Santa Fe, centro de Bogotá: deja 13 heridos y un muerto

Noticia en desarrollo...

