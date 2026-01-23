Choque múltiple entre dos camiones, dos taxis y tres carros en la carrera 30 de Bogotá: esto se sabe

Sobre las 4:30 de la tarde de este viernes se registró en Bogotá un choque múltiple entre dos camiones, dos taxis y tres automóviles sobre la Carrera 30 con Avenida Primero de Mayo, en la localidad de Antonio Nariño. El fuerte accidente de tránsito causa tráfico en la zona, pues el lugar fue acordonado mientras se retiran los vehículos del corredor y se atiende la situación.
El siniestro vial se presentó en la vía Norte - Sur. En el lugar hay unidades de Tránsito y ambulancias para evaluar si hay personas heridas.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 23, 2026
[04:22 p.m.] #MovilidadAhora | Siniestro múltiple entre dos camiones, dos taxis y tres automóviles, en la localidad de Antonio Nariño, en la Carrera 30 con Av. Primero de Mayo, en sentido Norte - Sur. Unidades de @TransitoBta y ambulancias en el punto. pic.twitter.com/jFJFpqrfDl
