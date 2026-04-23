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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Colado de TransMilenio agredió a dos funcionarios del sistema con arma cortopunzante: esto se sabe

Colado de TransMilenio agredió a dos funcionarios del sistema con arma cortopunzante: esto se sabe

El sujeto intentó entrar a la estación de forma irregular. Los vigilantes se acercaron en cumplimiento de sus funciones.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Colado tm
La situación ocurrió en la estación Country Sur.
Blu Radio

Se reportó un grave hecho dentro del sistema de TransMilenio el pasado 22 de abril cuando un colado hirió a dos funcionarios de una estación con arma cortopunzante después de entrar irregularmente a las estaciones. El episodio circuló en redes sociales y causó indignación entre los ciudadanos de Bogotá. TransMilenio se pronunció sobre el caso.

Los hechos ocurrieron en la estación Country Sur cuando el señalado ingresó irregularmente a la estación, sin validar su pasaje. Los vigilantes de la instalación, en cumplimiento de sus funciones de apoyo y control, intervinieron. Sin embargo, se desató un altercado en el que uno de los colaboradores fue herido por el sujeto, quien llevaba unas tijeras consigo.

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El personal de vigilancia privada solicitó apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá para atender la situación. El episodio quedó grabado en video, que muestra cómo este personaje fue rodeado por varios funcionarios dentro de la troncal.

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La empresa TransMilenio S.A. rechazó este y todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y confirmó que el señalado agresor intentó ingresar a la estación sin pagar el respectivo pasaje. Asimismo, hizo un llamado de atención para que se eviten este tipo de hechos y pidió a la ciudadanía que adopte comportamientos que favorezcan una sana convivencia y hagan un uso adecuado del sistema.

En el mismo comunicado, el ente gestor recordó que el personal operativo brinda un servicio integral a todas las personas que se mueven en este sistema de transporte masivo, que moviliza a más de cuatro millones de personas al día en promedio. Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger la integridad de sus usuarios y colaboradores.

Paula Rozo
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