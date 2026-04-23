Menor fue víctima de agresión en un colegio público de Bogotá: ¿qué dice Secretaria de Educación?

El Colegio Nueva Zelandia, en Bogotá, fue escenario de una agresión de una estudiante a otra dentro de sus aulas de clase. En redes sociales empezó a circular un video que muestra el instante en que una de las jóvenes empieza a golpear en reiteradas ocasiones a otra menor que estaba dentro del lugar. Ninguno de los compañeros interviene hasta que otra estudiante separa a la presunta agresora. La Secretaría de Educación tomó acciones inmediatas.

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El video fue compartido por el concejal David Saavedra, quien calificó este caso de bullying o acoso escolar como “lamentable”. El cabildante recordó que la Secretaría de Educación ha adelantado estrategias en el marco de la Política de Entornos Escolares Inspiradores, pero enfatizó el desafío que tiene la cartera frente al contexto actual. Y es que, según cifras que dio Saavedra, en Bogotá se estarían registrando 18 casos de matoneo al día en promedio.

El concejal hizo un llamado a la secretaria Julia Rubiano para que desde la entidad actuaran en este caso para restablecer los derechos de la estudiante afectada. Por su parte, Saavedra aseguró que desde el Concejo de Bogotá se hará seguimiento para velar porque los colegios sean un espacio seguro.



La secretaria Julia Rubiano reaccionó con rechazo categórico ante este tipo de hechos. “No deberían ocurrir en entornos escolares ni en ningún otro lugar”, expresó. Desde la entidad se tomaron acciones inmediatas con este caso específico una vez conocieron la denuncia, señaló la funcionaria. La familia de la víctima decidió cambiar a la joven de colegio y fueron acompañados por la Secretaría. Además, se está adelantando un proceso con las familias de las estudiantes involucradas para establecer compromisos de respeto y convivencia.



“Con la institución, tomamos acciones para fortalecer la sana convivencia, y en los casos que correspondían, se activaron las rutas de responsabilidad penal adolescente”, expresó Rubiano. “El desafío es grande, sí. Por eso trabajamos diariamente en nuestros colegios para prevenir y enfrentar situaciones de violencia escolar, reafirmando nuestro compromiso con la protección de las niñas, los niños y los jóvenes, y con entornos educativos seguros y respetuosos”.



Paula Rozo

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