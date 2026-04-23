Camión se volcó en el sur de Bogotá y cayó sobre una vivienda: esto se sabe

La angustia se apoderó de un barrio de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, cuando un furgón perdió el control y se fue cuesta abajo este 23 de abril. El Cuerpo de Bomberos hizo presencia en el lugar para atender la emergencia.

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El hecho ocurrió en el barrio Bella Vista durante la tarde de este jueves cuando el furgón estaba intentando desvarar a otro vehículo grande en el punto, que destaca por tener una pendiente muy pronunciada. Según información conocida por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, este vehículo estaba moviendo al afectado inicial por la pendiente. En un momento, el conductor del camión descendió para poner unas cadenas al automóvil varado.

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