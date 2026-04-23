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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Funcionarias de la Alcaldía de Bogotá recibieron sanción por colarse en TransMilenio

Funcionarias de la Alcaldía de Bogotá recibieron sanción por colarse en TransMilenio

El alcalde Carlos Fernando Galán reaccionó al video y pidió que se tomaran acciones en el tema.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 23 de abr, 2026
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TransMilenio
Funcionarias del Distrito colándose.
Redes sociales

Después de la ola de críticas que generó un video en redes sociales, la Alcaldía de Bogotá tomó medidas en el asunto. Y es que dos funcionarias fueron grabadas por un ciudadano cuando se colaban en una estación de TransMilenio. El alcance de la situación fue tal que llegó a oídos del alcalde Carlos Fernando Galán, quien reaccionó al contenido y reveló que dio instrucciones para que la entidad pertinente tomara cartas en el asunto.

Y es que estas dos funcionarias vestían la chaqueta institucional que dejó ver la entidad distrital a la que pertenecían cuando evadieron el pago del pasaje y pusieron en riesgo su seguridad. Ambas entraron a la estación a través del carril exclusivo y pasaron las puertas donde los pasajeros ingresan a los articulados. Según cifras conocidas por Noticias Caracol, un promedio de 300.000 personas entran irregularmente al sistema sin validar su pasaje.

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"Nadie y mucho menos quienes trabajan para la ciudad deben hacer esto", dijo Galán. El mandatario reveló en su momento que las mujeres habían sido identificadas y pertenecían a la Secretaría de Educación. "Le he dado la instrucción a la secretaria Julia Rubiano de sancionarlas como corresponde, igual que al operador para el que trabajan".

La secretaria Rubiano acató la instrucción y detalló que estas dos mujeres, asociadas al servicio de rutas escolares por medio de un operador externo, recibieron una sanción en su contrato. Además, tendrán que llevar a cabo actividades pedagógicas con TransMilenio para “reafirmar los deberes asociados a la prestación del servicio, promover la reflexión sobre lo ocurrido y evitar que situaciones como esta se repitan”.

En esa línea, la secretaria rechazó este tipo de comportamientos en el sistema de transporte y reafirmó el compromiso de la entidad para trabajar en pro del “fortalecimiento de acciones de sensibilización para que funcionarios y ciudadanía en general obren con respeto, cuidado y amor” por la capital.

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Paula Rozo
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