En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Con la máscara de 'Venganza', alias Sombra extorsionaba a comerciantes de Cundinamarca: así cayó

Con la máscara de 'Venganza', alias Sombra extorsionaba a comerciantes de Cundinamarca: así cayó

El sujeto se hacía pasar como miembro de una organización paramilitar para exigir sumas de hasta tres millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad de las víctimas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 17, 2025 09:49 a. m.
Comparta en:
Alias Sombra atemorizaba y extorsionaba a comerciantes en el municipio de Pasca, en Cundinamarca.
Alias Sombra atemorizaba y extorsionaba a comerciantes en el municipio de Pasca, en Cundinamarca.
Policía de Cundinamarca

Publicidad

Publicidad

Publicidad