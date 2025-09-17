Con la máscara de 'Venganza', alias Sombra extorsionaba a comerciantes de Cundinamarca: así cayó

Un video que mostraba a varios sujetos con máscaras del popular personaje 'V', de la película 'V de Venganza', era usado por un criminal conocido como alias Sombra, para atemorizar y extorsionar a comerciantes en el municipio de Pasca, en Cundinamarca. El sujeto se hacía pasar como miembro de una organización paramilitar para exigir sumas de hasta tres millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad de las víctimas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el clip compartido por la Policía de Cundinamarca, se ve a varios criminales portando la máscara y armas de fuego, y diciendo con nombre propio a los comerciantes que está amenazando. "Estas personas, si no vuelven a copiar, ya serán objetivo militar. (...) Si no asisten a esta reunión será su último llamado, o tienen tres días para desterrar", dice uno de ellos.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, alias Sombra, de 26 años, fue el encargado de la creación y difusión de este material. Se presume que su rol delincuencial consistía en suministrar información detallada y realizar el perfilamiento de las víctimas en la jurisdicción para facilitar las extorsiones.



(Lea también: Así operó la banda que asesinó al fiscal en Fusagasugá: lo marcaron, lo siguieron y lo atacaron).



Así cayó alias Sombra en Cundinamarca

La captura de este delincuente se logró durante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda Buenas Tardes, zona rural del municipio de Pasca. "Durante el operativo, se incautó un arma de fuego, dos teléfonos celulares, una tarjeta SIM y varios manuscritos que vinculan al capturado con actividades delictivas en la región", indicó la Policía de Cundinamarca este miércoles 17 de septiembre.

Publicidad

En el allanamiento realizado por los uniformados también se encontraron manuscritos con cinco guiones detallados para engañar a ciudadanos por llamada mediante la modalidad de falsas ofertas de empleo, una táctica común que está asociada a redes de extorsión que operan desde las cárceles del país.

Las verificaciones preliminares establecieron que el capturado tiene un familiar recluido en una cárcel del departamento del Meta. Alias Sombra fue acusado de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y extorsión, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras las audiencias concentradas, un juez de control de garantías validó el procedimiento de allanamiento y captura, avaló la imputación de cargos y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.



Capturan a banda que asesinó a funcionario de la Fiscalía en Fusagasugá

La Policía de Cundinamarca también informó este miércoles que se logró la captura de nueve integrantes de 'Los Viajeros', grupo delincuencial presuntamente involucrado en el homicidio del Fiscal Karin Sefair Calderón, ocurrido el pasado 10 de junio de 2025 en Fusagasugá. La víctima, el día de los hechos, fue despojado de 128 millones de pesos que había retirado de una entidad bancaria momentos antes de su muerte.

Publicidad

Este grupo es señalado como responsable de homicidios y múltiples hurtos bajo la modalidad de fleteo en diversas regiones del país. Un total de 52 investigadores de la policía judicial, por más de dos meses, analizaron 580 horas de video, interceptaron 45 comunicaciones y realizaron 20 inspecciones judiciales en Cartagena, Armenia y Buga. De igual forma, se solicitaron dos circulares azules a Interpol.

La policía determinó que alias Laura, una de las más buscadas de Barranquilla y vinculada a este crimen, fue asesinada el pasado 26 de agosto de 2025 en Turbaco, Bolívar. Por otro lado, se efectuaron tres capturas por orden judicial en la ciudad de Cartagena (Bolívar), incluyendo a los alias 'Tío Wawa', 'Willy' y 'Kate'. Enfrentan cargos por homicidio, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas. Se realizaron seis capturas adicionales en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL