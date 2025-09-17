Así operó la banda que asesinó al fiscal en Fusagasugá: lo marcaron, lo siguieron y lo atacaron

A la cárcel fueron enviados los señalados responsables de haber asesinado al director de Fiscalía de Fusagasugá, Cundinamarca, Karin Calderón, a quien en medio de un fleteo le dispararon y le quitaron la vida.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de junio cuando Karin fue interceptado al interior de un parqueadero de un centro comercial por un delincuente que lo intimidó, lo golpeó y le disparó dos veces para arrebatarle un bolso en el que llevaba 128 millones de pesos en efectivo.

El fiscal del caso narró que el señalado criminal, “ante la resistencia, acciona el arma de fuego causando lesiones en miembro inferior izquierdo. Al continuar la oposición de la víctima, lo golpea insistentemente y acciona por segunda oportunidad el arma de fuego impactándolo en región abdominal, doblegando así la voluntad de la víctima y facilitando el apoderamiento del bolso”.



A través de videos de cámaras de seguridad, las autoridades identificaron a tres personas que se movilizaban al interior de un carro particular gris y una motocicleta. También quedó grabado cómo una pareja siguió de cerca los movimientos del fiscal Calderón, quien retiró el dinero de una entidad bancaria del municipio de Fusagasugá.



Los roles de los señalados asesinos de fiscal en Fusagasugá

Cada uno de los asaltantes cumplió un rol específico dentro de la organización criminal conocida como Los Viajeros. “Katherine Paola Quiroz, como marcadora; Wilfrido Arroyo Fernández, como conductor de la motocicleta; y Deiver Yair Rodríguez, como atracador y atacante”, indicó el fiscal.

La Fiscalía General de la Nación les imputó a estas personas el delito de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. También, se les acusó de porte, tráfico, fabricación y tenencia de armas de fuego.

Katherine y Wilfrido no aceptaron los cargos, pero quien sí lo hizo fue Deiver, el sujeto que en las imágenes compartidas por las autoridades tiene saco gris y mantiene los brazos cruzados.

“Los cargos fueron aceptados por el que habría atacado a nuestro fiscal. Las investigaciones continúan. Tenemos conocimiento de que Los Viajeros estarían involucrados en otros 36 asaltos a usuarios del sistema financiero en los departamentos de Bolívar, Valle del Cauca, Quindío y Cundinamarca”, sostuvo Deisy Jaramillo, delegada para la seguridad de la Fiscalía General de la Nación.

Los investigadores indicaron que la banda Los Viajeros también son los responsables de asesinar a alias Laura, una de sus cómplices, quien fue asesinada por miedo a que los delatara, pues las autoridades le seguían la pista. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dijo que, “durante las investigaciones, se estableció que el pasado 26 de agosto, en Turbaco, Bolívar, fue asesinada alias Laura, integrante del grupo delincuencial Los Papalopes y vinculada al cartel de los más buscados en Barranquilla. Esta mujer también habría participado en el homicidio del fiscal, pero fue ultimada, al parecer, por sus mismos cómplices para evitar su captura y desviar el curso de las investigaciones”.

Por último, la Policía Nacional informó que, además, “se realizaron seis capturas adicionales en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca. Los capturados ya se encuentran con medida de aseguramiento en centros carcelarios. El éxito de esta operación fue posible gracias a un exhaustivo trabajo de la policía judicial que contó con la participación de 52 investigadores. El análisis de 580 horas de video. Se interceptaron 45 comunicaciones, se realizaron 20 inspecciones judiciales en Cartagena, Armenia y Buga. De igual forma, se solicitaron dos circulares azules a Interpol. Con este resultado se da un golpe contundente al hurto y al homicidio organizado en Colombia, debilitando de manera significativa las estructuras dedicadas al hurto mediante la modalidad de fleteo. La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad delictiva que atente contra la tranquilidad pública, garantizando absoluta reserva”.

