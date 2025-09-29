Abecé para iniciar proceso de devolución de dinero por boletas de Kendrick Lamar en Bogotá

Tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro el pasado 27 de septiembre, los más de 30 mil fanáticos que adquirieron sus entradas podrán recuperar la totalidad del dinero invertido en este concepto. Así lo indicó Páramo Presenta en una carta que publicó este lunes para todos los perjudicados.

"Asumimos por completo la responsabilidad que la situación nos exige. Por eso hemos habilitado la devolución total del dinero, incluyendo el valor del servicio, para todos los compradores. A través de Ticketmaster se realizará el proceso según el método de pago utilizado —tarjeta de crédito, débito, pago electrónico o efectivo—, y cada comprador recibirá las instrucciones en su correo. Este es apenas el primer paso para responderles como se merecen", indicaron en el documento.



¿Cómo solicitar la devolución del dinero por boletas de Kendrick Lamar?

Tal y como lo detalló Páramo Presenta, el proceso se debe realizar por la misma página encargada de la venta de boletería, que en le caso del concierto de Kendrick Lamar fue Ticketmaster. Lo que deben tener en cuenta los usuarios es que, de acuerdo al medio de pago con el que adquirió sus entradas, será el mismo por el que se llevará a cabo la devolución.

Ticketmaster, por su parte, informó que aquellos usuarios que compraron con tarjeta de crédito, débito o PSE recibirán la totalidad de su dinero de vuelta en un plazo máximo de 30 días después de la notificación.



Mientras tanto, quienes hayan adquirido con otro medio de pago, deberán solicitar la devolución a través de la página oficial de Ticketmaster, adjuntando una certificación bancaria de la compra y su documento de identidad. Este proceso deberán hacerlo en las próximas 48 horas.

Otro proceso deben llevar a cabo aquellos fanáticos que hicieron la compra de sus entradas con dinero en efectivo. Para ello deben seguir este paso a paso antes del 27 de octubre de 2025:



Ingresar a help.ticketmaster.co/hc/es-co. Iniciar una solicitud con asunto: 'DEVOLUCIÓN KENDRICK LAMAR'. Llenar formulario con sus datos personales, número de la orden, información de las entradas que tenía y certificación bancaria.

Ticketmaster aclaró también que si usted adquirió sus entradas a través de un tercero, en estos casos no se hacen responsables. Por motivo de seguridad, el dinero de las boletas solo será reembolsado al comprador original registrado en la página.



¿Concierto de Kendrick Lamar será reagendado?

Luz Ángela Castro, directora de Ocesa Colombia, señaló en diálogo con Noticias Caracol que "estamos buscando la reprogramación del evento". Por ahora, no se ha confirmado una fecha para el regreso del rapero estadounidense a Bogotá, teniendo en cuenta que sigue con su gira 'Grand National Tour', el cual tiene sus siguientes fechas en Sao Paulo, Brasil (30 de septiembre); Buenos Aires, Argentina (4 de octubre); Santiago, Chile (7 de octubre); Melbourne, Australia (3 de diciembre) y Sydney, Australia (10 de diciembre).

Además, señaló que en la reunión realizada este lunes entre la promotora y la Alcaldía, "se ratifica que el Vive Claro Distrito Cultural cumple con todas las condiciones de seguridad y todos los estándares requeridos para la celebración del evento. Tendremos las condiciones para el concierto de Guns N' Roses, los fans pueden estar tranquilos".

