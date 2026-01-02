Incremento pasaje de TransMilenio: respuesta de Galán tras propuesta de Petro para mantener precios

Luego del aumento del salario mínimo en un 23%, en Bogotá se publicó el borrador de decreto que incrementaría el costo del pasaje de TransMilenio para 2026. Este borrador de decreto plantea un aumento que sería de 350 pesos, es decir, pasaría actualmente de lo que cuesta de 3.200 a 3.550.

Entre las razones que expone el distrito para este aumento están los costos operativos para los cerca de 32.000 trabajadores por cuenta del incremento del salario mínimo. En el documento, específicamente en las consideraciones, se advierte que "el auxilio de transporte esperado para 2026 sería suficiente para cubrir el valor de la canasta mensual de viajes del usuario promedio". Algunos usuarios de sistema le dieron sus impresiones sobre este aumento estimado.



“Eso es como que demasiado ya para el que día a día se transporta y me parece una exageración. Si esto viene así desde el transporte, esto viene este año bien tenaz”, dijo Gladys Roger, usuaria frecuente de Transmilenio. Por su parte, Frank Orjuela vinculó este incremento con una reacción en cadena “con este tema del aumento del salario. Yo me imagino que todo ese tipo de circunstancias van a venir sucediendo, van a venir incrementándose bastantes cosas, no solo el tema del transporte, sino pues todo lo que a diario nosotros tenemos que gastar”.



Propuesta de Petro para que se adquieran más buses eléctricos y se mantenga el precio del pasaje

El documento también plantea continuar con una ventana de 125 minutos para realizar máximo dos transbordos completamente gratis. Es importante señalar que este es un borrador de decreto, por lo que estará publicado durante 7 días para recibir los respectivos comentarios y posterior a la retroalimentación que reciba el distrito, ya se conocerá definitivamente cuál será el alza que determine la administración para este año 2026. El presidente Gustavo Petro dijo que desde el Gobierno Nacional disponían de "un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si TransMilenio quiere".

El mandatario dijo que "la intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad". Asimismo, Petro dijo el diesel se ha mantenido subsidiado y es el principal costo de la operación. "La decisión es subir el pasaje que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses", aseguró.

La respuesta de Galán ante propuesta de Petro

El alcalde Galán le respondió al presidente por medio de un video y corto texto en sus redes sociales. "El convenio de cofinanciación de la Nación con el Distrito para flota eléctrica, buses eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1.5 billones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en el 2026, empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada".

El alcalde dijo que están listos para no subir el pasaje de TransMilenio si lo anunciado por el presidente es dar recursos adicionales a lo que ya estaba planteado. "Si lo que usted está anunciando es disponer de 1.5 billones de pesos, es decir, 562.000 más adicionales a los del convenio ya firmado, es una gran noticia, porque esto nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año 2026. Entonces estamos listos".