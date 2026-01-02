Pico y placa en Bogotá durante primera semana de 2026; cambios y restricciones del 1 al 11 de enero

Con el objetivo de mitigar los problemas de movilidad y administrar el alto flujo de automóviles en la capital, la Administración Distrital ha ratificado la continuidad del esquema de restricciones para vehículos particulares durante el inicio de este 2026. La medida, que se aplica de manera regular en los días laborales, presenta variaciones importantes durante la primera semana del año debido a las festividades de la temporada.

Exenciones en pico y placa de Bogotá por inicio de año: del 1 al 4 de enero

Para facilitar el retorno de los viajeros y el movimiento turístico en la capital, el Distrito ha determinado que no habrá restricciones de movilidad durante los primeros cuatro días del mes. Esto significa que tanto el jueves 1 de enero (festivo) como el viernes 2 de enero —día en el que la administración decidió levantar la medida por el comienzo de año— el tránsito será libre para todos los vehículos.

De igual manera, el sábado 3 y el domingo 4 de enero la circulación se mantendrá sin limitaciones por número de placa.



Programación del 5 al 11 de enero

A partir del segundo lunes del mes, se retomará la rotación habitual de la restricción, operando de la siguiente manera según el último dígito de la placa:



Día Vehículos autorizados para circular (Último dígito) Lunes 5 Placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Martes 6 Placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Miércoles 7 Placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Jueves 8 Placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 Viernes 9 Placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Sábado 10 Sin restricción de Pico y Placa Domingo 11 Sin restricción de Pico y Placa

Importancia de la medida

Esta estrategia de movilidad sigue siendo el pilar de la Alcaldía para contrarrestar los embotellamientos crónicos en las vías principales. Se recomienda a los conductores estar atentos a los canales oficiales para cualquier modificación de último minuto y planificar sus trayectos con antelación para evitar sanciones.



Multas y amonestaciones por no cumplir la medida de pico y placa en Bogotá

Quienes ignoren la restricción de movilidad en Bogotá se enfrentan a una infracción de tránsito que, para el 2025, conlleva una multa superior a los $712.000. Además del golpe al bolsillo, el vehículo será trasladado a los patios, lo que implica gastos adicionales por el uso de grúa y el tiempo de permanencia en el depósito. No obstante, existen excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar, de emergencia o destinados al traslado de pacientes y suministros médicos, siempre que cuenten con el registro oficial previo ante la Secretaría de Movilidad.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO