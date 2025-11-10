Conmovedor mensaje de papá de niños entre la vida y la muerte tras accidente en Bogotá: "Lo perdono"

Lo que parecía ser una noche tranquila para una familia en el barrio La Sierra, en el sur de Bogotá, se vio ensombrecido por un trágico accidente causado por el conductor de un taxi que atropelló a once personas, entre ellas cuatro menores de edad. Dos de ellos, Estefanía y Martín, se debaten hoy entre la vida y la muerte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El siniestro, que mantiene en vilo a toda una familia, ocurrió sobre las 7:39 de la noche del sábado en la calle 47 Sur con carrera 6 este. El reporte policial indicó que el accidente se produjo cuando un taxi, en plena bajada, sufrió la pérdida de control por parte de su conductor. Esto llevó a que el vehículo arrollara a varios peatones y posteriormente colisionara con un establecimiento comercial, dejando a dos personas que se encontraban en el exterior del lugar aprisionadas y a tres menores debajo del vehículo.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía de Tránsito, el conductor, de 56 años, presentaba grado II de embriaguez y fue capturado en flagrancia de forma ilesa. Las autoridades confirmaron que el taxi fue inmovilizado y el caso quedó a disposición de la Fiscalía URI de Molinos.



Entre las víctimas hay cuatro menores de edad de 4 meses, 7, 12 y 15 años, además de varios adultos entre los 22 y 40 años. Los niños de 7 y 15 años, Martín y Estefanía, presentan trauma craneoencefálico severo y permanecen en estado crítico en el Hospital La Victoria. Otros heridos fueron trasladados a la Clínica Santa Clara.



Publicidad

El conmovedor mensaje de padre de los dos menores en estado crítico

En medio del dolor y tristeza que envuelven a la familia de la victimas, Jorge Arturo, padre de Estefanía y Martín menores con heridas de gravedad, compartió ante las cámaras de Noticias Caracol el angustioso reporte médico, indicando que, debido a la gravedad de las lesiones, los doctores "no nos dieron esperanza de vida de los dos niños porque es muy riesgoso".

En un acto de profunda fortaleza, el padre de los menores manifestó su perdón al conductor responsable del accidente, pero fue enfático en su llamado a la justicia: "Yo lo perdono al hombre, pero que le caiga el peso de la ley porque acaba de destruir la vida de dos niños por ser inconsciente”.

Publicidad

Visiblemente afectado, Jorge Arturo expresó la dificil situación que esta viviendo la familia. “No tiene presentación, no me hallo porque yo los dejé bien… yo a mis hijos los amaba, los amo y los adoro. Pero si es de Dios todopoderoso que no estén más con nosotros, se los entrego. En algún momento nos vamos a encontrar”.

Finalmente, hizo un fuerte llamado a la conciencia ciudadana sobre lo riegos que hay al conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes: “Miren las consecuencias. Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”.

Heidy Miranda, familiar de las víctimas, relató entre lágrimas y con la voz quebrada la impactante escena que vivió la madre de los niños al enterarse del trágico accidente. "Simplemente ella recibe la llamada, y ella llega al lugar de los hechos, comienza a sacar sus hijos debajo del taxi".

Así mismo confirmó el delicado estado de salud de los menores de edad: "Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable". Además, otra prima se encuentra en otro centro asistencial, a la espera de ser sometida a cirugías de rodilla, cadera y brazos. "Estamos esperando que Dios obre en esta familia y la llene de fortaleza", concluyó Miranda.

Publicidad

El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, confirmó que el conductor fue detenido y será procesado por los delitos de lesiones personales y conducción en estado de embriaguez.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de las víctimas mantienen a las afueras de los centros médicos, mientras que exigen justicia a las autoridades. "Destrozaron a una familia, ¿ese señor qué pensaba para coger su carro y manejar tomado?", concluyó Heidy Miranda.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL