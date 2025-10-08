En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hipótesis sobre asesinato a pleno día de joven en localidad Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá

Hipótesis sobre asesinato a pleno día de joven en localidad Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá

Alain Ayverson estaba departiendo con unas personas dentro de un local comercial cuando sicarios entraron y lo asesinaron. Autoridades tienen una pista del crimen.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Detalles sobre asesinato a pleno día de joven en localidad Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá
Alain Ayverson, víctima de homicidio -
Q' hubo

Publicidad

Publicidad

Publicidad