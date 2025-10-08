Hipótesis sobre asesinato a pleno día de joven en localidad Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá

Un joven de 22 años, identificado como Alain Ayverson, fue víctima de homicidio al interior de un local comercial en el barrio La Paz, localidad Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá. El hombre se encontraba departiendo con otras personas en el establecimiento cuando fue atacado a tiros.

De acuerdo con primeras versiones, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar, ubicado en la diagonal 52A con carrera 4I y uno de ellos se bajó, sacó un arma de fuego y disparó directamente contra la víctima.

Una fuente de la Policía Metropolitana de Bogotá le informó a Noticias Caracol que los hechos ocurrieron “sobre las 2:44 de la tarde. La investigación la asumió el CTI. Informaron sobre una persona lesionada con arma de fuego. Fue trasladada a centro asistencial y fallece”.



Según el medio Q’hubo, el joven de 22 años recibió un disparo en la cabeza y otro disparo en uno de los brazos. Personas que se encontraban en el lugar trasladaron a la víctima hasta el hospital Diana Turbay, donde no lograron salvarle la vida. Además, el diario aseguró que, según testigos, los sicarios habían rondado la zona minutos antes del crimen, lo cual sugiere que el ataque fue planeado.

“Los sujetos al parecer estuvieron merodeando, pasaron varias veces hasta que identificaron plenamente al muchacho y atentaron contra su vida”, indicó una fuente al medio citado.



Una riña, la hipótesis de crimen en localidad Rafael Uribe Uribe

Sobre las causas del crimen, las autoridades investigan una hipótesis relacionada con un posible ajuste de cuentas, pues, al parecer, la víctima había estado envuelta en una riña relacionada con licor robado.



Las autoridades investigan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los sicarios y poderles dar captura.

De acuerdo con el último informe de Medicina Legal sobre cifras de muertos en Colombia, en lo corrido del año 2025 se ha registrado 805 homicidios en la ciudad de Bogotá.