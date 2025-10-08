Así será la demolición controlada de puentes de la Av. Las Américas con calle 13 este 12 de octubre

Este domingo 12 de octubre de 2025, Bogotá vivirá uno de los hitos más importantes en las obras de movilidad de los últimos años. En la intersección de la avenida de Las Américas con calle 13, en la localidad de Puente Aranda, se llevará a cabo la implosión controlada de los puentes vehiculares que conectan esta zona con la calle Sexta y la carrera 50.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La intervención hace parte de las obras de adecuación al sistema TransMilenio en la troncal calle 13, dentro del Lote 1 del proyecto de mejoramiento de movilidad en el occidente de la ciudad, impulsado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).



Cierres programados y manejo del tráfico

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el correcto desarrollo de la implosión, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) implementó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que contempla cierres totales desde las 11:30 p. m. del sábado 11 de octubre hasta las 4:00 a. m. del martes 14 de octubre.

Durante este periodo se restringirá el paso vehicular en avenida de Las Américas, calle 13, carrera 50 y calle Sexta, además de las siguientes intersecciones estratégicas:



Avenida de Las Américas con carreras 36, 39, 40 y 56.

Calle 13 con carreras 43, 56 y 65.

Calle 6 con carrera 47.

Carrera 50 entre la avenida calle 22 y la Transversal 49.

La autoridad de movilidad recomienda planear con anticipación los recorridos y optar por rutas alternas como la avenida Boyacá, la NQS o la avenida de La Esperanza, dependiendo del sentido de desplazamiento.



Desvíos para transporte público y TransMilenio

El sistema TransMilenio también ajustará sus operaciones durante la implosión. Entre las 11:30 p. m. del sábado 11 y las 8:00 a. m. del domingo 12, así como entre la 1:00 p. m. del domingo 12 y las 4:00 a. m. del martes 14, los buses que transiten por la avenida de Las Américas y la calle 13 serán desviados temporalmente a las calzadas mixtas.



Entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. del domingo, los articulados deberán realizar retornos operativos en la carrera 47 (calle 13) y la carrera 58 (Las Américas).

Publicidad

El SITP también tendrá rutas modificadas para evitar la zona de influencia. En total, más de 20 servicios urbanos y complementarios ajustarán temporalmente sus recorridos. Los usuarios podrán consultar los desvíos específicos a través de los canales oficiales del IDU, TransMilenio y la SDM.



Restricciones peatonales y de ciclistas

Por seguridad, el tránsito peatonal y de ciclistas estará restringido en un radio de 150 metros alrededor de los puentes desde la noche del sábado hasta la madrugada del martes. Asimismo, el puente peatonal del Distrito Grafiti permanecerá cerrado entre las 11:30 p. m. del sábado 11 y la 1:00 p. m. del domingo 12, por lo que se recomienda usar el paso ubicado en la avenida de Las Américas con carrera 61.



La demolición controlada de los puentes marca un avance crucial en la modernización del sistema vial de Puente Aranda, una de las zonas más transitadas de la capital. Con estas obras, el Distrito busca mejorar la conectividad entre el occidente y el centro de Bogotá, reducir tiempos de desplazamiento y preparar la infraestructura para la nueva troncal de TransMilenio por la calle 13, que beneficiará a miles de usuarios diarios.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL

