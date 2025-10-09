En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Grave accidente en avenida Cali dejó un muerto: reportan gran trancón y afectación en TransMilenio

Grave accidente en avenida Cali dejó un muerto: reportan gran trancón y afectación en TransMilenio

El siniestro, que involucró un tractocamión y un ciclista en la avenida Ciudad de Cali con calle 23D, provocó un monumental trancón en el occidente de Bogotá. El cierre total del sentido norte–sur generó congestión desde la avenida 68. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 9 de oct, 2025
