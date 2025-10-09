Grave accidente en avenida Cali dejó un muerto: reportan gran trancón y afectación en TransMilenio

En la mañana de este jueves 9 de octubre se registró un grave accidente de tránsito en el occidente de Bogotá que dejó una persona muerta. El hecho ocurrió sobre las 7:30 a. m. en la avenida Ciudad de Cali con calle 23D, en sentido norte–sur, en la localidad de Fontibón.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el informe de la Secretaría de Movilidad, en un reporte informado a las 7:38 a. m., el siniestro vial involucró a un "tractocamión y ciclista en la localidad Fontibón, en la Av. Cali con calle 23D, sentido norte - sur". La entidad confirmó que en el hecho se registró una fatalidad. Conforme con transeúntes y conductores presentes en el lugar, habría sido el ciclista quien perdió la vida en el lugar.

Debido al accidente, las autoridades de tránsito cerraron el paso por la zona para permitir el trabajo de las unidades de criminalística, que llegaron al sitio para adelantar las diligencias correspondientes. Por lo pronto, se recomienda tomar como ruta alterna la avenida calle 26 y la avenida Boyacá.



La situación generó una fuerte congestión vehicular en el sector. Conductores que se desplazaban por la avenida Cali en dirección al sur informaron a través de redes sociales que el tráfico quedó completamente detenido. En los mensajes compartidos, se advirtió que el tramo comprendido entre la calle 23 y la avenida 68 se encontraba colapsado.

Publicidad

En redes, usuarios describieron la gravedad del siniestro y las consecuencias en la movilidad. Uno de ellos escribió: “Se presentó siniestro vial en la Av. Cali con calle 23, sentido norte-sur, por lo que el tráfico en este sector se encuentra detenido”. Otro mensaje indicó: “Lamentable, esta mañana una tractomula arrolló a un peatón en la Av. Cali con calle 23D, sentido norte-sur. El ciclista perdió la vida. Alta congestión en el sector”.



El cierre de la vía también afectó el funcionamiento del sistema de transporte público. TransMilenio reportó que, a las 7:36 a. m., en la avenida Ciudad de Cali con calle 23, sentido norte–sur, los buses de la operación están "sin paso debido a la presencia de autoridades tras siniestro vial".

⏰#TMAhora (7:36 a.m)#Actualización



📍Av. Ciudad de Cali con calle 23, sentido norte–sur



Sin paso por la Av. Ciudad de Cali (sentido norte-sur), debido a la presencia de autoridades tras siniestro vial.



↪️Rutas TransMiZonal hacen desvíos y persiste retraso en la operación. pic.twitter.com/pq1APKZHnw — TransMilenio (@TransMilenio) October 9, 2025

La empresa señaló que varias rutas del componente zonal tuvieron que ser desviadas por vías alternas, lo que causó demoras en la prestación del servicio para los usuarios que se desplazaban hacia el sur de la ciudad. En diferentes puntos del corredor se observaron buses detenidos y vehículos intentando maniobrar para salir del trancón. Se debe destacar que a las 8 a. m. el tráfico en la zona continúa con alta congestión. Las autoridades mantienen cerrado el paso en el sentido norte–sur de la avenida Ciudad de Cali, mientras avanzaban las labores de tránsito y criminalística.

Publicidad

En plataformas digitales, conductores insistieron en que el tramo sigue prácticamente intransitable. Uno de ellos advirtió: “No tomen la Av. Ciudad de Cali hacia el sur después de la 68, está intransitable”.

No tomen la Av ciudad de Cali hacia el sur después de la 68 está intransitable... pic.twitter.com/jJoJCq1he3 — Nelson Castañeda V. (@tome_conciencia) October 9, 2025

Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre la víctima ni sobre las circunstancias exactas del hecho. Las autoridades continúan en el lugar adelantando las acciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y restablecer la movilidad en este importante corredor del occidente de Bogotá.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.