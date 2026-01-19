Crimen de profesor Neill Felipe Cubides estaría relacionado con 4 homicidios más en Bogotá

Tras conocerse el hallazgo sin vida del profesor de la Universidad Externado Neill Felipe Cubides, las autoridades informaron una investigación en torno a este caso, el cual presentó similitudes con cuatro casos más registrados en Bogotá. El docente fue encontrado por un transeúnte en la vereda Soches, localidad de Usme, sur de la capital de Colombia.



La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida la hizo la propia universidad en la que trabajaba el docente: "La Universidad Externado de Colombia lamenta informar que fue hallado el cuerpo del docente Neill Felipe Cubides. Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La facultad de comunicación social y periodismo de la universidad también se pronunció y manifestó que "lamentamos profundamente el fallecimiento del profesor Neill Felipe Cubides Ariza. Su paso por nuestra Facultad dejó huellas significativas en quienes tuvieron la oportunidad de aprender y trabajar con él. La Facultad decreta tres días de luto oficial".



Así hallaron el cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides

El transeúnte que encontró el cuerpo del profesor dio aviso a las autoridades. Eso sucedió el pasado 16 de enero, un día después de que Cubides saliera de su casa a una cita médica, luego tomara un taxi en la calle y se desconociera su paradero. El ciudadano que lo halló informó a la Policía que el cuerpo estaba incinerándose.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, hicieron el levantamiento del occiso y lo dejaron a disposición de Medicina Legal. Tres días después, al docente lo pudieron reconocer, pues estaba calcinado.



Cuando las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos, la ropa de la víctima estaba quemada y no le encontraron documentos de identificación.



Movimientos bancarios, la pista que siguen las autoridades

Días antes de la confirmación del hallazgo, la esposa del profesor hallado sin vida habló con Noticias Caracol sobre unos movimientos de dinero desde la cuenta bancaria de su esposo el viernes 16 de enero, en horas de la madrugada. Dichos movimientos se realizaron después de la 1:00 de la mañana. La primera transacción fue sobre la 1:25 de la madrugada, con valor de 2 millones de pesos. La siguiente se registró tan solo un minuto después, la cual fue de 4 millones de pesos. Tras 26 minutos, exactamente a la 1:51 de la mañana, la cuenta registró una compra por 250.000 pesos.



Denis Alfaro, esposa del profesor Cubides, dijo en Noticias Caracol que “le dije a mi esposo, ‘vete para la casa y descansas, que mañana tienes que trabajar’. Mi esposo salió de la clínica por urgencias pediátricas, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de él”.

Publicidad

Sobre los elementos clave en la investigación, que son los movimientos bancarios registrados en la cuenta de la víctima, su esposa señaló que "manejo yo misma la hipótesis de que es que le hicieron el paseo millonario, pero no entiendo por qué no lo han soltado".

Tras conocerse este caso, las autoridades investigan si la muerte de Cubides está relacionada con otros hechos similares reportados en Bogotá, que podrían responder a un mismo modus operandi, basado en la extorsión, secuestro y posterior homicidio de sus víctimas.

Publicidad

En total, según conoció Noticias Caracol son cuatro los casos similares al del docente a los que las autoridades les siguen la pista. No se descarta que haya una banda delincuencial detrás de este crimen y los demás registrados en al ciudad de Bogotá.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias