Profesor Neill Felipe Cubides fue hallado sin vida, informó Universidad Externado

La Universidad Externador confirmó a través de un comunicado el hallazgo sin vida del profesor Neill Felipe Cubides, quien había sido reportado como desaparecido. Las autoridades analizan millonarios movimientos en las cuentas bacarias de la víctima tras extraviarse el pasado jueves.



"La Universidad Externado de Colombia lamenta informar que fue hallado el cuerpo del docente Neill Felipe Cubides. Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial", indicó la intitución educativa.



Así hallaron el cuerpo de Neill Felipe Cubides

El cuerpo sin vida del profesor fue encontrado en vía pública, a un costado de la vía Soches, en la localidad de Usme, sur de Bogotá. El lugar del hallazgo no tiene nomenclatura, por lo que no hay una dirección exacta del sitio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El cadáver, según el informe oficial conocido por Noticias Caracol, aún presentaba fuego en algunas partes. La ropa de la víctima fue calcinada y no contaba con ningún documento. Un transeúnte fue quien dio aviso a las autoridades cuando vio el cuerpo incendiándose.

Este medio también conoció que el cadáver del profesor fue hallado el pasado 16 de enero. Sin embargo, hasta este 19 de enero se pudo confirmar que el cuerpo sin vida correspondía al del docente, pues este se encontraba totalmente incinerado.



Además, la Fiscalía indicó que este lunes se convocó a los familiares de la víctima a Medicina Legal para que hicieran la respectiva identificación del cuerpo.



Millonarios movimientos bancarios, la pista que siguen las autoridades

Cubides se encontraba desaparecido desde el 15 de enero, cuando salió a una cita médica, y desde ese día su paradero era desconocido. Millonarios movimientos bancarios de sus cuentas tienen en alerta a su familia y a las autoridades.



En diálogo con Noticias Caracol en vivo, Denis Alfaro, esposa del Neill Felipe Cubides, relató los días de angustia que vivieron en medio de la desaparición: “Le dije a mi esposo, ‘vete para la casa y descansas, que mañana tienes que trabajar’. Mi esposo salió de la clínica por urgencias pediátricas, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de él”.

Publicidad

Uno de los elementos que más inquietud ha generado en la familia son los movimientos registrados en sus cuentas bancarias. Según los reportes que su esposa logró identificar en el correo del profesor, ese viernes desde la 1:25 de la madrugada comenzaron las transacciones. Se registró el retiro de 2 millones de pesos, un minuto después otro de 4 millones y hacia la 1:51 de la madrugada una compra por 250.000 pesos.

"Manejo yo misma la hipótesis de que es que le hicieron el paseo millonario, pero no entiendo por qué no lo han soltado", indicó Denis, días previos a conocerse la noticia del fallecimiento de su esposo.

Publicidad

Mientras avanza esta investigación, la principal pregunta de la familia del profesor de la Universidad Externado es saber qué pasó con él.

Las autoridades han evidenciado cuatro casos bajo la misma modalidad y analizan apertura de noticia criminal para investigar si estos hechos tienen algún tipo de relación.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias