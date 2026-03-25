Capturan a cuatro presuntos responsables del crimen del profesor universitario Neill Felipe Cubides

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer este miércoles 25 de marzo que, en una acción conjunta con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, materializó las órdenes de captura contra cuatro de los presuntos responsables del secuestro y homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza. El docente fue asesinado el pasado mes de enero.



Las personas capturadas fueron detenidas en diligencias judiciales realizadas en las localidades de Bosa y San Cristóbal, en el sur de la capital colombiana. Los elementos materiales probatorios recolectados por las autoridades indican que los capturados harían parte de una red delincuencial que retuvo al profesor universitario minutos después de que tomara un taxi en inmediaciones de un centro médico de la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad. En las próximas horas, la Fiscalía le imputarán varios delitos a los sujetos capturados.

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Estos hechos ocurrieron el 15 de enero pasado. Los responsables del crimen de Cubides Ariza efectuaron varias transacciones bancarias desde las cuentas del docente y lo agredieron hasta causarle la muerte. El cuerpo del hombre fue encontrado con signos de violencia en una zona rural de la localidad de Usme el 16 de enero, pero los restos no fueron identificados hasta el día 19 del mismo mes. El cadáver, según el informe oficial conocido por Noticias Caracol, aún presentaba fuego en algunas partes. La ropa de la víctima fue calcinada y no contaba con ningún documento. Un transeúnte fue quien dio aviso a las autoridades cuando vio el cuerpo incendiándose.



Las pistas del crimen de Neill Felipe Cubides

El día viernes 16 de enero, en horas de la madrugada, se evidenciaron movimientos bancarios que se realizaron después de la 1:00 de la mañana. La primera transacción fue sobre la 1:25 de la madrugada, con valor de 2 millones de pesos. La siguiente se registró tan solo un minuto después, la cual fue de 4 millones de pesos. Tras 26 minutos, exactamente a la 1:51 de la mañana, la cuenta registró una compra por 250.000 pesos. (Le puede interesar: Muerte de profesor Neill Felipe Cubides estaría relacionada con 4 homicidios más en Bogotá).

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron que el profesor universitario tomó un taxi en los alrededores de la Clínica El Country, cerca a la calle 85 con carrera 15. En una entrevista para Noticias Caracol, Denis Alfaro, esposa del profesor, contó que antes de su desaparición le había dicho a Cubides que fuera a descansar a la casa, ya que al día siguiente tenía que trabajar. "Mi esposo salió de la clínica por urgencias pediátricas, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de él”, relató en ese momento.



Neill Felipe Cubides Ariza era reconocido por su trayectoria profesional como ingeniero financiero y consultor de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. En esta última tuvo labores de alto nivel técnico, asesorando investigaciones del Ministerio Público en temas contables y financieros. El hombre era profesor en la Universidad Externado de Colombia.

