BOGOTÁ / Dan fecha en la que se iniciaría ampliación de la autopista Norte en Bogotá: ¿reducirán carriles?

Dan fecha en la que se iniciaría ampliación de la autopista Norte en Bogotá: ¿reducirán carriles?

El gerente de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte, Juan Manuel Mariño, dio detalles sobre esta obra fundamental para la movilidad en el norte de la capital del país. ¿De qué se trata?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 01, 2025 01:14 p. m.
Autopista Norte.jpg
Autopista Norte de Bogotá. -
Foto: Colprensa