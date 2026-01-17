Denuncian robo de importantes equipos durante homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, que convocó a miles de admiradores, artistas y familiares, estuvo marcado por una mezcla de dolor, música y emotivos gestos de despedida. Sin embargo, en medio de la masiva afluencia y el gran despliegue logístico, un lamentable hecho empañó el evento: el robo de un equipo técnico indispensable para los conciertos del cantante.

La denuncia fue publicada desde la cuenta oficial del artista, donde se informó que el hurto ocurrió mientras el bus de producción descargaba suministros musicales cerca del Movistar Arena. Según explicó el equipo, la pieza hurtada corresponde al “cerebro de las consolas CTi 1500”, un dispositivo que controla las entradas y salidas de instrumentos y sistemas de reproducción en los conciertos de Yeison Jiménez. Se trata de un equipo sofisticado y costoso, cuyo reemplazo no resulta sencillo.

En el mensaje oficial, el equipo pidió a la ciudadanía reportar cualquier información que ayude a dar con el responsable. “Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para estar alerta y reportar de inmediato”, señalaron, antes de entregar la línea de contacto de Edwin Fabián Rojas (321 468 2219) para ayudar a la recuperación del dispositivo. También informaron que “la Policía Nacional ya se encuentra al frente del caso y adelanta las investigaciones correspondientes”, revisando cámaras de seguridad del sector.

Mientras avanzaba el proceso de denuncia, dentro del Movistar Arena se desarrollaba una de las despedidas más multitudinarias que ha visto la música popular en Colombia. Se trató de un homenaje cargado de simbolismos, de actuaciones que nacieron del dolor y de muestras de cariño hacia el artista y hacia las víctimas que fallecieron junto a él en el accidente aéreo ocurrido días antes.



Una despedida masiva llena de música y nostalgia

Desde muy temprano, seguidores de Yeison Jiménez se congregaron en los alrededores del Movistar Arena. Algunos llegaron de madrugada, cargando ponchos, sombreros y flores blancas, dispuestos a acompañar la jornada completa. La fila rápidamente rodeó el recinto y, para el inicio del evento, el aforo ya estaba totalmente copado.

En el escenario, donde fueron dispuestos seis féretros, el del artista y los de los miembros de su equipo de trabajo también fallecidos, comenzaron a llegar familiares, colegas y amigos cercanos. La esposa del cantante, Sonia Restrepo, recibió abrazos y palabras de aliento de artistas invitados, mientras la madre del artista habló ante miles de asistentes.

El ambiente estuvo marcado por la nostalgia. Los fanáticos entraron primero en silencio, pero pronto la música tomó fuerza. La primera presentación estuvo a cargo de Pipe Bueno, quien interpretó algunas de las canciones que compartió a lo largo de los años con Yeison. Poco después, otros artistas de música popular se unieron al homenaje: Paola Jara, Jessi Uribe, Alzate y Jhonny Rivera, entre otros, subieron al escenario con mensajes de despedida y con canciones especialmente significativas para el público y para el artista.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la aparición de Arelys Henao, quien habló de la importancia de amar en vida y recordó a Yeison Jiménez como un padre y esposo profundamente entregado. Su interpretación de “Nadie es eterno” se convirtió en un canto colectivo dentro del Movistar Arena.

Luego vino un instante íntimo y conmovedor protagonizado por la familia. La madre del cantante tomó la palabra para expresar su fe y su dolor, afirmando que su hijo “se fue al cielo a servirle a Dios”. Una de las hijas del artista también habló, recordando que el sueño de su padre era verlas crecer y pidiendo al público valorar a sus seres queridos.



Un homenaje construido entre colegas

La jornada avanzó con la participación de grandes exponentes de la música popular y de otros géneros. Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz, subió al escenario para interpretar algunas canciones que Yeison apreciaba profundamente. En su intervención pidió fuerza para las familias y aseguró que la música seguiría sosteniéndolos en medio del duelo.

Más adelante, un grupo de artistas unió sus voces para presentar una canción escrita y producida en cuestión de horas, como un tributo urgente y espontáneo al artista. Pipe Bueno explicó al público que muchos cantantes se reunieron para componerla y que el tema, titulado “El aventurero en el cielo”, buscaba honrar el legado del intérprete, uno de los referentes más influyentes de la música popular en el país.

Luis Alberto Posada también tuvo un momento destacado en el escenario. Conmovido, recordó la diferencia que lo distanció en algún momento del artista, pero aseguró que el conflicto había quedado atrás mucho antes de su fallecimiento. Su mensaje fue recibido con aplausos y emoción por parte del público, que agradeció la honestidad de sus palabras.

El momento más solemne llegó cuando se pidió al público guardar un minuto de silencio por las víctimas del accidente aéreo. En un recinto lleno, el silencio absoluto resonó con más fuerza que cualquier canción de la noche.



Una salida anticipada y un adiós colectivo

Hacia el cierre del evento, la organización anunció por altavoces que el homenaje debía terminar antes de lo previsto debido a disturbios en el exterior del recinto. Aunque la noticia tomó por sorpresa a muchos asistentes, el público respondió con respeto. A pesar de la abrupta finalización, el homenaje dejó en claro la dimensión del cariño que Yeison Jiménez construyó a lo largo de su carrera.



Un día de despedida eclipsado por un hurto

Mientras miles de personas lloraban, cantaban y celebraban la vida del artista, el robo del componente técnico fue inesperado. El equipo del cantante espera recuperar pronto el dispositivo y confía en que las investigaciones permitan identificar plenamente al responsable.