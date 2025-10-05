En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
El detrás de protestas pro Palestina que terminaron en violencia en diferentes ciudades de Colombia

Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín tuvieron varias protestas pro Palestina en días recientes. Sin embargo, la movilización se tornó violenta y terminó afectando a sectores como el comercio y la seguridad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
El detrás de las protestas pro Palestina que terminaron en violencia en diferentes ciudades de Colombia

