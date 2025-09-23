En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Disturbios en Lourdes, norte de Bogotá, entre UNDMO y presuntos contrabandistas generan cierres

Disturbios en Lourdes, norte de Bogotá, entre UNDMO y presuntos contrabandistas generan cierres

Durante un operativo contra el contrabando liderado por la Policía Fiscal y Aduanera, se registraron protestas por parte de un grupo de personas, lo que derivó en enfrentamientos

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de sept, 2025
Disturbios en Lourdes entre UNDMO y señalados contrabandistas genera cierres en la vía
