Disturbios en Lourdes, norte de Bogotá, entre UNDMO y presuntos contrabandistas generan cierres

En la tarde de este martes, 23 de septiembre de 2025, se presentan enfrentamientos entre la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y un grupo de ciudadanos en inmediaciones de la plaza Lourdes, en Chapinero, norte de Bogotá.

De acuerdo con primeras versiones, en medio de un operativo contra el contrabando dirigido por la Policía Fiscal y Aduanera un grupo de personas salieron a protestar y se presentaron enfrentamientos entre ellos y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Hay cierres en la calle 63 hacia el oriente y la carrera 13.



Sobre las 2:48 de la tarde, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que "se presenta manifestación en la calle 63, entre la avenida Caracas y la carrera Novena. Se realiza cierre vial a la altura de la avenida Mutis con carrera 20 hacia el oriente".

La entidad también informó que "Rutas de buses zonales inician los desvíos en la carrera 13 por calle 63 debido a presencia de manifestación ajena a la operación".



Disturbios en la Universidad Nacional

Al mismo tiempo que se están presentando disturbios en Lourdes, en otra zona de la ciudad de Bogotá también se están presentando incidentes. En video quedó registrado el momento en que unas personas al interior de la Universidad Nacional les prendieron fuego a dos motocicletas.

Según información preliminar, varios sujetos sospechosos ingresaron al campus de la Universidad Nacional, lo que activó la respuesta del cuerpo de seguridad de la institución. Al ser requeridos en el lugar, se produjo un enfrentamiento en el que los vigilantes fueron increpados y despojados de dos motocicletas, las cuales posteriormente fueron incineradas.

Durante el incidente, varios estudiantes que se encontraban en el campus corrieron desde la zona por temor a una posible explosión. Hasta el momento, no se ha confirmado si las personas que prendieron fuego a las motocicletas pertenecen a la comunidad estudiantil.

