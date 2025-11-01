Esta era la pareja que murió en trágico accidente de Av. Mutis, en Bogotá: hay nuevos videos

Eran las seis de la mañana del 31 de octubre y, como todos los días, Viviana Suárez y Carlos salieron de casa rumbo a sus trabajos. Lo hicieron en sus motocicletas, acompañándose uno al otro, como era su costumbre. Su ruta principal era la Avenida Mutis (calle 63), en el occidente de Bogotá. Sin embargo, no se imaginaban que sobre la carrera 98 un vehículo los iba a arrollar intempestivamente, acabando con su vida.

"Ella siempre cogía esa ruta, pues porque se evitaba el trancón de la 80, entonces ella avanzaba más para que no cogiera tanto ese trancón", contó para Noticias Caracol la madre de Viviana, Luz Dary Isaza. Varios videos de cámaras de seguridad mostraron cómo el vehículo blanco marca Volskwagen salió hacia el costado y arrolló a varias motocicletas antes de volcarse.

En el siniestro vial también resultaron otras tres personas, que fueron llevadas a centros asistenciales. Mientras tanto, las autoridades acordonaron la zona por más de tres horas mientras se realizaban las investigaciones correspondientes y la unidad de criminalística hacía el levantamiento de los cuerpos.



Las primeras hipótesis indican que el conductor del vehículo perdió el control, y se habla de que posiblemente estaba en estado de alicoramiento; sin embargo, los hechos aún son materia de investigación. "No miran dos borrachos que andan en un carro. Ser tan irresponsables, no ver que dañan a una familia entera", añadió Luz Dary.



Lo que se sabe del conductor que causó accidente en Av. Mutis

Testigos grabaron los minutos posteriores al accidente. En medio de la confusión, varias personas discutían tratando de entender qué había pasado y quién conducía el automóvil involucrado. No obstante, el conductor del automotor huyó del lugar y es buscado por las autoridades.



"Causó un daño muy grande y no fue capaz de quedarse en el sitio y responder por los hechos o mirar si podía prestarle los primeros auxilios a personas, porque adicional de mi hermana y Carlos, hubo una tercera persona involucrada y para él no valieron nada", añadió Jhon Isaza, el hermano de Viviana. "Yo sé que la vida de mi hija no vale un peso, pero ella no merecía de haberse ido así injustamente por un borracho irresponsable", dijo su madre.

Videos entregados a las autoridades y que hacen parte de la investigación, mostrarían que el vehículo habría participado en piques ilegales horas antes del accidente. "Tenemos información creciente de que el responsable de este accidente, que es el asesinato de dos personas inocentes, estaba incluido en unas rodadas en Cundinamarca la noche anterior", dijo el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

Mientras la familia de la pareja se despide de sus familiares y exige justicia, el Distrito investiga si los supuestos piques ilegales está relacionada con el siniestro que terminó con la vida de Viviana y Carlos.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con reportería de Mayra Tenorio, de Noticias Caracol