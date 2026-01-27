En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
ECUADOR
CENTRO DEMOCRÁTICO
ESPAÑA
SALVO BASILE
JAMES RODRÍGUEZ

BOGOTÁ

¿Dónde vacunarse contra la fiebre amarilla en Bogotá? Conozca los puntos habilitados

Quienes deben vacunarse contra la fiebre amarilla son las personas que hayan sido vacunadas hace más de 10 años y que sean residentes o que se desplacen a algunos municipios del Tolima.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de ene, 2026
¿Dónde vacunarse contra la fiebre amarilla en Bogotá? Conozca los puntos habilitados por localidad
¿Quiénes deben vacunarse? Le contamos -
Archivo

En Colombia es preocupante la situación con la fiebre amarilla, especialmente por los casos reportados en el departamento del Tolima, donde 10 de los 13 contagios que se han registrado en el mes de enero han terminado en muerte. Solo en el año 2025, se reportaron 125 casos, de los cuales 50 personas terminaron perdieron la vida. Por eso, las autoridades han hecho un llamado a los ciudadanos para que se acerquen a los puntos habilitados y se vacunen.

De 2024 y a la fecha, a nivel nacional, se han confirmado 161 casos de fiebre amarilla. De estos contagios, 73 personas murieron.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los departamentos en donde se han presentado contagios son los siguientes: Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Meta, Guaviare, Vaupés y Caquetá.

¿Quiénes deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

Las personas que deberían vacunarse contra la fiebre amarilla, de acuerdo con el Ministerio de Salud, son las personas que hayan sido vacunadas hace más de 10 años y que sean residentes o que se desplacen a los siguientes municipios del departamento del Tolima: Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco.

Diana Marcela Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, habló con Noticias Caracol e indicó que los ciudadanos deben vacunarse “básicamente porque es una enfermedad inmunoprevenible, porque nos encontramos en el contexto de una emergencia sanitaria, pero esta emergencia tiene un gran componente y una responsabilidad individual y es decir, de manera contundente a la vacunación. Hay que manifestar que desde el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social y en conjunto con el Instituto Nacional de Salud y el Territorio hemos trabajado arduamente. Llevamos más de un año y medio con este tema de estos casos y esta emergencia y realmente estamos muy atentos de que las personas digan sí a vacunarse”.

Puntos de vacunación contra fiebre amarilla en Bogotá:

ASISTIR SALUD SAS QUIROGAAvenida Caracas 31-19 Sur
ASMEDANAV 1 MAYO # 34- 41
BIENESTAR SEDE CENTENARIOCALLE 26 SUR No 26C - 50
BOLIVAR SALUD IPS S.A.S SEDE CARRERA 10Carrera 10 # 16 -39 Mezzanine 106
Centro de Atención en Salud Cafam CentenarioCalle 27 Nº 26- 24 Sur
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO 20 DE JULIOCalle 25B Sur # 5B - 87 Piso 3
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO RESTREPOCL 19 SUR # 21-32 PI 3 y 4
CENTRO MEDICO RESTREPOCr 18 # 16 - 46/56 S
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAELCARRERA 8#17-44 SUR
Policía Nacional ESPAM SAN ANTONIONo habilitada: Av caracas 02 # 67 sur
PUNTO DE ATENCIÓN EN SALUD SURA SURKR 13 A # 3 - 01 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS AVENIDA PRIMERO DE MAYOAV 1o. DE MAYO No 10 BIS - 22 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ALTAMIRACARRERA 12 A ESTE NUMERO 42-32 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BELLO HORIZONTECARRERA 3 A ESTE NUMERO 31 C-21 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CHIRCALESTRANSVERSAL 5 L BIS NUMERO 48 F- 69 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CRUCESCALLE 1 C NUMERO 5 A 30
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DIANA TURBAYcarrera 1f #48x 40 sur
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LACHESDIAGONAL 4 B NUMERO 6 A 11 ESTE
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LIBERTADORESCALLE 57 SUR NUMERO 15-79 ESTE
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LOS ALPESTRANSVERSAL 10 B ESTE NUMERO 36 D-13 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OLAYACARRERA 21 NUMERO 22-51 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PRIMERO DE MAYOCALLE 22 SUR NUMERO 8-A-58
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAMPER MENDOZACARRERA 22 NUMERO 22 A -26
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN BLASTRANSVERSAL 5 ESTE NUMERO 19-50 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIADIAGONAL 39 SUR NUMERO 3-20 ESTE
VIRREY SOLIS I.P.S S.A SANTA LUCIAAV CARACAS # 48 32 SUR
VIRREY SOLIS I.P.S S.A. OLAYACLL 27 SUR No 21 A 19
VIVA 1A IPS OLAYA AVENIDA CARACASCra 14 # 22 - 41 SUR
VIVA 1A IPS RESTREPOCra 22 # 14-43 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNALCR 20 47B-35 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSENKR 18 B No. 60 G - 36 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MANUELA BELTRÁN IKR 44D No. 69I 16 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CANDELARIA LA NUEVAAK 51 # 59C 40 SUR
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MARICHUELACL 76 SUR No. 14 - 74
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DANUBIOCalle 65 Sur # 7D-90
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETHCorregimiento de Nazareth de Sumapaz
ASISTIR SALUD SAS CANDELARIACalle 59C Sur No. 51 - 21. Local 120 Centro Comercial Plaza El Ensueño
BIENESTAR IPS SEDE EL ENSUEÑOCALLE 59 SUR # 51-21 LOCAL 121 - 122
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD AUTOPISTA SURAC 57 R SUR # 73 I - 55 PI 1 CS 1 al 18 y 106 al 139
VIRREY SOLIS IPS S.A- ENSUEÑOCL 59 SUR N° 51 - 21 LOCAL 244 Y 245
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VISTA HERMOSAKR 18 C No. 66 A - 55 SUR
VIRREY SOLIS IPS SA PASEO VILLA DEL RIOCarrera 63 N° 57 G 46 Sur Piso 3 LC 319-320
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO SANTA LIBRADAAK 1 # 76 A 04 SUR PI 2 y 3
SERVIMED I.P.S. S.A. UNIDAD MEDICA TUNALCl 53 A Sur 33 06
CENTRO MEDICO TUNALDiagonal 52 A Sur 25 16
DISPENSARIO MEDICO CANTOR SURCL 55 # 10 - 41 Km 3 Vía Usme.
ANDAR CALLE 80AC 80 N 69 K 27
ASISTIR SALUD SAS ENGATIVACL 64 G # 90 A 40
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIOCRA 7 # 40 62
ASMEDAN SUBACALLE 139 Nº 101C - 06
JAVESALUD TOBERINKR 19 B # 166 96
CENTRO MÉDICO SEDE TORRE COLMÉDICA SANTA BÁRBARAAK 45 NO. 122 - 96 Piso 1 Excepto Consultorios A y B - Piso 2 - Piso 4 - Piso 6 - Piso 7
Centro de Atención en Salud Cafam FlorestaAK 68 No.90-88
Centro de Atención en Salud Cafam SubaKR 113 C # 142 A 98
Centro de Atención en Salud Cafam Calle 48KR 13 # 48-47
Centro de Atención en Salud Cafam Granada HillsKr. 45 Nº 146 - 48 piso 2
Centro de Atención en Salud Cafam Clínica Santa BárbaraAvenida calle 127 # 16 A - 27
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTACL 119 # 7 75
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTAAK 68 No 68 B 31
POLICLINICO SOCIAL DEL NORTE LTDAKR 8 H # 164 B 19
UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 42CL 42 # 13-19 TO A TO B
UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 134AC 134 # 7 B 83 LC 6 - LC 17 y PI 11
UNIDAD DE SERVICIOS SUBACL 139 No. 94-55 PI1, PI2, CONS 201, PI5, PI6, P7 CONS 701, LOCAL 2
UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 94CL 94 No. 23-43 TO B, PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6, PI7, PI8
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CALLE 153KR 59 No. 152B 79 PI 2 CONS 203 - 204 PI3 PI4 PI5 PI6
IPS SURA SANTA BARBARAAK 19 123 52
CENTRO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL CMCRA. 19C No. 91-08
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO USAQUENAK7 # 123 65 PI 3 - 4 - 5
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CALLE 26Calle 26 # 24-52 PI 2 Y 3
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CALLE 63KR 24 # 62 50 PI 2 al 6
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO TIERRA GRATAKR 101 # 69 - 67
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORTAL DEL NORTEAK 45 # 176 31 PI 2
SALUD PREFERENCIAL MAZURENCALLE 152 # 53 A 05 PISO 2 y 3
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO SUBAcalle 145 # 92 - 30 LC 2-1
PUNTO DE ATENCION EN SALUD SUBACL 147 # 101 - 56 Locales 324, 325, 329 y 330.
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO UNICENTRO DE OCCIDENTEKR 111C # 86 - 05 PI 2 LC 2-05/2-06 Centro comercial Unicentro de Occidente
PUNTO DE ATENCIÓN EN SALUD SURA CASTELLANACARRERA 49#98-20
CENTRO MÉDICO SURA NUESTRO BOGOTÁAK 86 N°55A -75 Local 2-5 CC Nuestro Bogotá
FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIACL 163 A # 13 B 60
CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIACl 23 66-46 Int 5 Int4 Cs 201 Al 209
JAVESALUD SANTA BEATRIZAvenida Carrera 45 No. 123-60 (Única Dirección) Piso 1: Local 106- Entrada Costado Sur- Al lado de Cruz Verde y Piso 5. Ingreso por el Lobby del piso 2.
VIRREY SOLIS IPS. S.A. MINUTOCALLE 79 N ° 89 A 40 OF 301
VIRREY SOLIS IPS S.A CHAPINEROAV CARACAS No 49 83
VIRREY SOLIS IPS S.A - CLINICA SUBAAC 145 # 95 B - 22
VIRREY SOLIS IPS.S.A. CALLE 98KR 49 No 98 A 28
VIRREY SOLIS IPS SA COLINA CAMPESTRECARRERA 59 # 152 - 25 LC 201
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLÍVARCALLE 165 # 7 06
A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S.AC 127 # 71-34 1ER. PISO
HOSPITAL MILITAR CENTRALTV 3C No 49-02 El Hospital Militar presta servicios en todas las áreas del edificio central, Imagenes diagnóstica y edificio Fe en la causa EXCEPTO en el cuarto piso norte y central donde funciona servicio de terapia renal RTS
COLSANITAS CENTRO DE ATENCIÓN EXCLUSIVAAK 45 NO. 108 A-50 PISO 3 EDIFICIO BOSCH
IPS NO HABILITADA: Establecimiento de Sanidad Policial de Mediana Complejidad ESPAM BG. Edgar Yesid Duarte Valero Torre BKR 68 B BIS 26 58
IPS NO HABILITADA: Policía Nacional ESPAM CHAPINEROCL 67 13 18
UAP LOS HEROESCALLE 75 No.22-66
PROGRAMA MADRE CANGURO INTEGRAL LTDA SAN JOSECARRERA 52 No. 67A - 71 PISO 1 CS 2
HOSPITAL UNIVERSITARIO BARRIOS UNIDOS-MEDERICL 66 A # 52 25
VIVA 1A IPS SUBACALLE 145 # 103B-69 PISO4
VIVA 1A IPS MARLYcalle 49 N° 13 -61
VIVA 1A IPS TOBERINAC 161 No.20-76
VIVA 1 A IPS CALLE 118CR 45 Nº 118 - 59 PISOS 1,2,3,4,5,6
VIVA 1 A IPS CHAPINEROCR 7 NO. 55 37
VIVA 1 A IPS SANTA MARIA DEL LAGOCalle 73 A N° 76 - 06
VIVA 1A IPS BARRIOS UNIDOSCarrera 30 N° 63 F - 29
VIVA 1A IPS PRIMAVERACALLE 80 N° 89 A 40 P 3
VIVA 1A IPS AVENIDA EL DORADOAV Calle 26 No. 31 A - 35 PISOS 1,2,3,4,7
BIENESTAR IPS S.A.S. CHAPINEROCarrera 14 A No. 68 - 31
BIENESTAR IPS S.A.S. SEDE COLINASCarrera 59 A No. 136-95 Pisos 2 ,3 Y SOTANO
BIENESTAR IPS SEDE ESPECIALISTASCalle 69 # 14 A- 31
Centro de Especialistas Medicos AXA Colpatria ChicoTv 23# 95 - 53 P 8 Local 801
CENTRO MÉDICO INTEGRAL BLUECARE CASTELLANAAVENIDA CARRERA 50 NO. 91-38/46 piso 1,2,4,5 y 6
CENTRO MEDICO CALLE 80 PISO 4Carrera 89 A 79 51 Piso 4
CENTRO MEDICO SUBA AL PASOAv Calle 145 Nº 103 B - 65 Piso 3
CENTRO MEDICO TEUSAQUILLOCl 31 B Nº 14 - 26
CENTRO MEDICO GALERIASCarrera 24 50 47
CENTRAL DE URGENCIAS NORTECalle 163 A 22 22
VIVA 1A IPS IBERIACR 58 NO. 129 B 34
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ENGATIVÁ CALLE 80TRANSVERSAL 100 A # 80 A - 50
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EMAUSCALLE 64 C # 121 - 76
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BACHUÉCALLE 88 # 95 F - 00
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GARCES NAVASCARRERA 107 # 75 B - 08
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD QUIRIGUACALLE 91 # 89 A -20
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BELLAVISTACARRERA 69 # 68 A - 34
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ESPAÑOLACALLE 83 # 85 A - 17
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOKR 104 Nº 152C-50
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GAITANA ITRANSVERSAL 126 Nº 134-88
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PRADO VERANIEGOCALLE 128A Nº53A-17
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD RINCONCARRERA 94B Nº129B-04
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ALAMOSCARRERA 97 A # 65 - 63
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINEROCalle 66 No 15-41
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN LUISKm 5 Vía la Calera
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LORENCITA VILLEGAS DE SANTOSCarrera 54c No 67 Bis -20
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CODITOCRA 6 # 180C-14
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN CRISTÓBALCALLE 164 # 7F-10
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD USAQUÉNCRA 6 A # 119B-14
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SUBACARRERA 92 Nº 147C-30
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BOYACÁ REALCARRERA 74 A # 69 A - 38
SERVISALUD QCL AV CALLE 116AV CL 116 71 D 49
SERVISALUD QCL CAMPINCALLE 63 A No. 35 -39
MEDIKA IPS - SANITAS UAP USAQUENAC 127 NO. 7 B - 60
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM LA CALLEJACL 127 # 20 16 PI 6 IN 2, IN 3, IN 4
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM COLINA CAMPESTRECARRERA 59 # 152- 19
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM ILARCOTransversal 60 115 58 Torre C Lc 104
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM CALLE 96KR 14 96 22 / KR 14 96 08 P1, P2 INT 202,203 Y 204, P3, P4.
Helistar SAS IPSAER El Dorado En 1 In 8 OF M-103
IPS NO HABILITADA: POLICIA NACIONAL ESPAM NORTEKR 70 D 116 12
BULEVAR CLINICOSAK 58 # 127-59 Locales 2-81, 2-82,2-83,2-84,2-85, 2-86, 2-87,S2-126
UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 26AC 26 No 66 A 48
SALUD SURA CALLE 100 BOGOTACl. 100 No. 19 A - 35
PROGRAMA MADRE CANGURO INTEGRALCARRERA 7 No. 40-62 PISO 1
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE CHAPINEROCR 7 No. 52-53
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUDKR 45 No. 26 85
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VERBENALCRA 18 A # 187-91
VIRREY SOLIS IPS S.A. AUTOPISTA NORTE CALLE 162AK 45 (AUTOP NORTE) # 162 - 52
VIRREY SOLIS IPS S.A CENTRO COMERCIAL NUESTRO BOGOTÁAk 86 No 55 A - 75 Lc 258 Cc Nuestro Bogota
IPS NO HABILITADA: DISPENSARIO MEDICO CANTON Subred Subred Norte - BATALLON ASPC N 13 CACIQUE TISQUESUZACL 106 7A 25
SEDE SAN SEBASTIANCr 16 No 82 - 74 Cs 313, 314, 315, 512 Y 619
Edificio Ambulatorio FSFB Piso 1,3,4,5,7,8,10 y 11Calle 119 # 7- 80 Piso 1, Piso 3
CENTRO MEDICO COOMEVA MEDICINA PREPAGADACl 102 # 14A - 70 P1 - P2 Y P3
HOME SALUD SASCALLE 89 21 - 30
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM MEDICINA PREVENTIVACalle 114 6 A 92 Lc del 213 al 235
CENTRO MEDICO CALLE 100Carrera 19 # 98 - 57
UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICASCalle 6 A No. 69 c 56
Hospital Pediátrico TintalCALLE 10 # 86 - 58
VIRREY SOLIS IPS S.A-KENNEDYKR 78 F # 41 B 06 SUR
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMACL 26 SUR # 93 D 12
VIRREY SOLIS IPS S.A. BOSAAK 86 N° 43 - 04 SUR LC 35
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALAKR 85 C# 53 21 SUR
VIVA 1A IPS KENNEDYCarrera 78 D N° 40 - 25 Sur
CENTRO MÉDICO KENNEDY BOMBEROSCalle 42 Sur 78 K 30
Centro de Salud CarvajalCarrera 72 Q No. 35 B - 05 SUR
Centro de Salud PatiosCalle 2A No. 88B - 47
VIVA 1A IPS ALQUERIAAvenida Carrera 68 N° 39 - 11 Sur
CENTRO DE MEDICINA NAVALKR 58 9 67 P 3
DISPENSARIO MEDICO FAC KR 58 9 67 P 3 
Centro de Salud MexicanaCL 34 BIS A SUR 91 C 35
FUNDACION MEDICA MIRA TU SALUDCL 24 A SUR 68 H 66
ASISTIR SALUD SAS FONTIBONKR 99 20 C 51
UNIDAD DE SERVICIOS FONTIBONDG 16 104 51
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIRCL 54 F SUR 93 C 18
Policía Nacional CUNDINAMARCAKR 58 9 43
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERO DE MAYOTV 78    42 C 10  SUR  PI 2
Centro de Salud AlqueríaCL 38 A SUR 68 C 46
DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTALKR 86 53B 80 SUR
Centro de Salud La EstaciónCalle 60B SUR # 77G - 51
Centro de Salud Centro DíaCarrera 97 No. 19-34
Centro de Salud Villa JavierCarrera 86 No 74 - 80 Sur
Centro de Salud InternacionalCalle 23 No 112 - 60
Centro de Salud San PabloCalle 18 A No 122 - 25
CENTRO MEDICO FONTIBONCarrera 96 H 16 J 04
BIENESTAR IPS SEDE GRAN PLAZA BOSACL 65 Sur # 78 H 51 LC 260
VIRREY SOLIS IPS S.A GRAN PLAZA BOSACL 65 SUR # 78 H 51 LC 210
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.AV DE LAS AMERICAS # 71 C 29
BIENESTAR IPS SEDE FONTIBONCALLE 25 G No 99 - 42
Centro de Salud Puerta De TejaCarrera 96 No 25 G- 18
VIRREY SOLIS I.P.S S.A. FONTIBONDG 16 N° 104-51 LOC 11
UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDYTV 78 H # 41 C 48 SUR
Centro de Salud Terminal TerrestreDg. 23 #69-60 Módulo Verde - Local 416
Centro de Atención en Salud Cafam KennedyCRA 78 K 37 A 53 SUR
UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO - IPSCR 65 No. 11-50 LC 3-101, 3-102, 3-103, 3-104,3-105, 3-107, 3-107A, 3-01, 3-03, 3-04 CC PLAZA CENTRAL
CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRALKR 65 # 11 50 LC 247 A
Centro de Salud José María CarbonellDG 71 C BIS SUR 77 G 41
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM SALITRECARRERA 68 A # 24 B - 10 TORRE 2 PI 4 IN 1 y 3
Centro de Salud OlarteCarrera 72 A BIS # 57 - 13 SUR
CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICASKr 71 D # 6-94 S Locales 1828 y 2818
Centro de Salud Pablo VI BosaKR 77 I BIS 69 B 76 SUR
BATALLON DE SANIDAD SL JOSE MARIA HERNANDEZKR 50 18 00
VIRREY SOLIS I.P.S S.A. AMERICASAC 6 6A 27
Centro de Salud BritaliaKR 81 C 48 25 SUR
Centro de Salud Trinidad GalánKR 60 4 15
VIVA 1A IPS LAS AMERICASAC 6 61 43
Centro de Salud Terminal AéreoAV 26 103 08 SALIDA 5 SEGUNDO PISO
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUDKR 78 K 33 A 76 SUR
CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITALAC 26 69 C 03
Centro de Salud Zona FrancaKR 106 15 A 32
Centro de Salud BomberosCL 40 C SUR 79 10
Hospital FontibónCarrera 99 No. 16i - 41
UNIMEDICA SANTAFE KENNEDYKR 7833 29 SUR
VIVA 1 A IPS VENECIACL 44 BIS A SUR 68 B 24
VIVA 1A IPS PUENTE ARANDAAK 50 15 15
Hospital de BosaCalle 73 Sur # 100 A - 53
Clinica policia Nacional Sede SurCL 51 sur # 90  07
Centro de Salud Alcalá MuzúCarrera 52 No. 37 - 05 sur
Centro de Salud Asunción BochicaCarrera 33 No. 1B - 27
Centro de Salud El PorvenirKR 87 53 B 51 SUR
Centro de Salud CatalinaCarrera 78ª No. 53ª - 47 Sur
Centro de Salud TintalCalle 10B # 87B - 51
CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100Calle 13 65 21 Local 100 C.C. Zona In
Terminal de Transporte del SurCalle 57Q # 75F - 82, segundo piso, entrada peatonal
Terminal del Norte CL 192 # 19 – 43. Entrada 2 

