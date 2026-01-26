En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Intensas lluvias en Bogotá provocan inundaciones y afectan la movilidad en varias localidades

Intensas lluvias en Bogotá provocan inundaciones y afectan la movilidad en varias localidades

Una jornada de fuertes lluvias en Bogotá deja inundaciones en vías principales y trancones en distintos puntos de la ciudad; siga el estado de la movilidad y atienda las medidas de prevención.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 26 de ene, 2026
Lluvias
Jornada de fuertes lluvias en Bogotá -
Movilidad Bogotá

Las fuertes lluvias que se registran durante la tarde de este lunes 26 de enero generan afectaciones en varios puntos de Bogotá, con encharcamientos, daños en redes de alcantarillado y complicaciones en la movilidad, según el más reciente reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Las autoridades mantienen activo el monitoreo y atienden las emergencias reportadas en diferentes localidades de la capital.

De acuerdo con la información oficial, las precipitaciones se presentan con intensidad moderada a fuerte en amplias zonas de la ciudad. Las localidades impactadas por las lluvias son Barrios Unidos, Usaquén, Engativá, Suba, Teusaquillo, Chapinero, Puente Aranda, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar.

Hasta las 5:00 de la tarde, el IDIGER reportó inundaciones y afectaciones en la red de alcantarillado con impacto en vía pública en las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usme.

Además, se reportó la caída de un árbol en la localidad de Chapinero, incidente que, según las autoridades, no deja personas lesionadas ni daños a viviendas. El evento es atendido de manera oportuna por las entidades distritales, que realizan labores de remoción y verificación para descartar riesgos adicionales en la zona.

De acuerdo con información de Movilidad Bogotá, las fuertes lluvias generan encharcamientos en varios corredores viales de la ciudad. A esta hora se reportan afectaciones en los siguientes puntos:

  • Avenida Primero de Mayo con carrera 19
  • Carrera 15 con calle 100, sentido norte–sur
  • Carrera Séptima con calle 92
  • Calle 51 con avenida Boyacá
  • Avenida circunvalar con calle 84
  • Carrera Séptima con avenida Chile (calle 72)

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para transitar con precaución en estas zonas, debido a la acumulación de agua en la vía.

Por su parte, hacia las 4:01 de la tarde, la empresa TransMilenio informó que, debido a una alerta de tormenta eléctrica, se inició una evacuación preventiva. Sin embargo, tras la normalización de las condiciones meteorológicas, las autoridades reportan que la operación de TransMiCable se restableció con normalidad.

Noticia en desarrollo

