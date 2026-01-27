Habló la madre de menor fallecido en La Calera, Liam Gael Rodríguez, tras captura de su esposo

Un inesperado giro dio el caso del menor de 11 meses de edad que murió dentro de un jardín infantil en La Calera el pasado mes de septiembre. En horas de la mañana de este martes 23 de enero fue capturado el padre del menor de edad en relación con el caso.

Un grupo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se trasladó hasta el municipio La Calera, en el departamento de Cundinamarca. Sobre las 9 de la mañana, los miembros de la entidad oficializaron la orden de captura en contra de Michael Steven Rodríguez Ayala, el padre del menor de 11 meses de edad, cuya muerte se presentó a finales de septiembre del año pasado.



Los hechos eran investigados por la Fiscalía Seccional Bogotá y en el marco de esta investigación un grupo especializado contra delitos sexuales realiza esta detención. En los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, la URI de ese sector que realizará la respectiva judicialización, llegó la pareja sentimental del capturado y madre de la víctima.



¿Qué dijo la madre del menor fallecido y esposa del recién capturado?

Mildred Nárvaez le dijo a Noticias Caracol que veía falso la información que dio la Fiscalía General de la Nación respecto al caso de su hijo. "Nosotros duramos tres meses esperando un resultado de Medicina Legal, esperando que el fiscal nos llamara y nos citara. Incluso con mi abogado hemos estado al tanto del caso de Liam, siempre activo, siempre pendiente", aseguró.

La mujer también indicó que oficiaron ante Medicina Legal que los resultados fueron entregados el 6 de octubre y el 2 de diciembre de 2025. Narváez aseguró la solicitud fue efectuada por su abogado, "una ampliación que él pidió y siempre se negó rotundamente a que esos resultados habían salido".

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación señalaron que por ahora va a ser judicializado por delitos sexuales y en el marco de estas audiencias concentradas el fiscal del caso determinará si hay cabida a otro tipo de tipificación o de delitos. Las diligencias del caso serán reservadas al tratarse de un menor de edad.



¿Qué se sabe de la muerte del menor de 11 meses de edad?

El 29 de septiembre de 2025, los padres de Liam Gael Rodríguez recibieron una llamada en la que les informaron sobre el estado de salud del menor de 11 meses. De acuerdo con ellos, el bebé llegó al centro de estimulación en perfectas condiciones. “Él llegó en perfectas condiciones. El niño no llegó ni con moquitos ni con secreción nasal, no llegó con nada, llegó completamente limpio y sanito al jardín. Nunca estuvo enfermo, en sus 11 mesecitos nunca estuvo hospitalizado, él siempre era un niño super saludable”, recuerdan los padres del menor en el programa del Caracol Televisión Séptimo Día.

Ese día, a las 10:10 de la mañana, la madre del menor, quien estaba trabajando, recibió la fatídica llamada. Según su relato, “la profesora Jessica me llama y me dice ‘Mamita es que la profesora Juli se tuvo que ir con Liam al centro de salud porque broncoaspiró y se nos puso morado". “Mi única reacción fue salir a correr, simplemente nos llamaron para informar que el niño había broncoaspirado sin una respuesta lógica de qué fue lo que sucedió ese día en el jardín", comentó el padre en Séptimo Día.

El menor fue traído a la urgencia del centro de salud del municipio de La Calera a las 10:05 de la mañana de ese 29 de septiembre. Dayana Narváez, enfermera y abuela materna del niño, quien vive a dos casas del jardín (a menos de 50 metros), cuestiona por qué no la contactaron primero.

Según Mario Posada, médico y vocero del centro de salud de La Calera, el paciente ingresó a la institución con "ausencia de signos vitales, sin frecuencia cardíaca, sin frecuencia respiratoria". En apenas "2 minuticos salió la doctora" y le dijo a la madre que debía ser fuerte "porque el niño no resistió". A pesar de que se hicieron maniobras de reanimación por aproximadamente 20 minutos, el paciente fue declarado muerto.