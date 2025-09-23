Videos | Dos motos son quemadas dentro de instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá

Videos conocidos por Noticias Caracol muestran el momento en que un grupo de personas estaba quemando dos motocicletas al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional.

Hasta el momento, las directivas de la institución no se han pronunciado frente a estos hechos. Sin embargo, información indica que los vehículos pertenecerían a vigilantes de la universidad.

La información preliminar señala que al interior del campus de la Unal ingresaron unos sujetos sospechosos y el cuerpo de seguridad de la institución se acercó hasta el punto. Al ser requeridos, en el lugar se formó una pelea donde a los vigilantes los increparon y les quitaron dos motocicletas, las cuales fueron incineradas.



Varios estudiantes al interior del campus corrieron desde el punto por el temor a que se produjera una explosión.

Se desconoce si fueron estudiantes las personas que les prendieron fuego a las motocicletas.

Estos hechos se suman a los sucedidos el pasado 11 de septiembre también al interior del campus de la Universidad Nacional, en los cuales una persona resultó herida porque, al parecer, estaba manipulando explosivos.

Carolina Jiménez, vicerrectora de la institución, se pronunció en Noticias Caracol sobre lo ocurrido: “Frente a lo que se ha informado, nosotros no registramos ningún estudiante herido. Sí hay una persona que resultó herida, pero no hace parte de nuestra comunidad universitaria. En segundo lugar, después de hacer los ejercicios de inspección, el campus se encuentra seguro, entonces hoy retomamos las clases con normalidad”.

Respecto al herido, Jiménez explicó que “la universidad no tiene las competencia ni posibilidades de poder entrar e identificar personas encapuchadas. Por el conocimiento que tuvimos del cuerpo médico que hizo el traslado en la ambulancia de esta persona herida, se pudo conocer que era un hombre de 25 años, pero que no corresponde a la comunidad universitaria”.



¿Cómo son las condiciones de seguridad en la Universidad Nacional?

En cuanto a las condiciones de seguridad, la vicerrectora señaló: “nosotros tenemos un conjunto de protocolos de seguridad. Estamos hablando de un campus aproximadamente de 100 hectáreas, 120 hectáreas, con una malla perimetral bastante amplia. Tenemos todo un ejercicio de seguridad en la malla perimetral, tenemos vigilancia a través de medios electrónicos, la empresa privada de seguridad que tiene los protocolos propios, pero en efecto es un campus en el que circulan 40.000 a 45.000 personas”.

Testigos indicaron que encapuchados habrían instalado cocinas dentro del edificio de sociología. Ante esto, Jiménez respondió: “es importante señalar que nosotros tenemos un comité de prevención de riesgo y atención de la emergencia. Nosotros, tan pronto identificamos la actividad que pueda poner en riesgo a la comunidad universitaria, generamos las alertas. Ayer procedimos a emitir la alerta naranja e iniciamos la evacuación parcial en los edificios que se podrían ver impactados por la presencia de las personas encapuchadas y por la acumulación de gases, que es otro elemento que está generando una afectación importante en la salud de los integrantes de la comunidad universitaria”.

