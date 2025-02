Él es Ángel, el perrito abusado y abandonado en Bogotá cuyo chip no ha permitido dar con sus dueños

A Ángel, un perro de 8 años con pelaje color amarillo y mirada perdida, lo encontraron amarrado y con claros signos de maltrato en un parque del sur de Bogotá. Contaba con varios tumores en su cuerpo que le causaron heridas abiertas y una aparente ceguera que le impedía reconocer el lugar en el que se encontraba. De lo que sí había certeza, afirman sus rescatistas, era del dolor y el miedo que transmitía el canino en el momento en el que fue liberado y trasladado a un centro veterinario.

El perro fue hallado durante la última semana de enero y, acorde con los primeros exámenes veterinarios, se supo que había sido víctima de múltiples maltratos, entre los que se incluía presunto abuso sexual en reiteradas ocasiones. Ángel, nombre con el que lo bautizaron quienes lo rescataron, contaba con incontinencia y un aparente cáncer que reflejaba las malas condiciones en las que vivía con quienes lo abandonaron, personas que todavía no han podido ser identificadas.

Quienes lo examinaron determinaron que la mascota fue castrada y contaba con un microchip implantado con el que podían averiguar la identidad de quienes lo dejaron a su suerte, pero tras hacer la respectiva lectura del dispositivo descubrieron información que daría cuenta de presuntas irregularidades por parte de quienes llevaron a cabo su procedimiento de implantación.

El animal cuenta con graves problemas de salud, incluida incontinencia y varios tumores. - Foto: suministrada

Una de sus rescatistas, quien habló con Noticias Caracol y optó por no revelar su identidad, afirma que una vez leído el microchip (900233004312629) se supo que Ángel tenía dueño, recibía el nombre de "Campeón" y había sido esterilizado en una jornada distrital llevada a cabo por la alcaldía local de Usme del 20 de marzo de 2024 en el parque El Agua Tiguaque (Puente Aranda). Este medio pudo corroborar dicha información acorde con el sistema habilitado por el IDPYBA para la lectura de microchips.

En este mismo lugar se le implantó dicho artefacto que, según el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tiene como una de sus funciones "colaborar con las autoridades respectivas para penalizar el abandono y/o posible maltrato de animales de compañía".



Ángel, perro abandonado en Bogotá, estaba a nombre de una rescatista animal

Sin embargo, los rescatistas de Ángel sostienen que en la implementación del microchip del canino se presentaron supuestas irregularidades, pues en el momento de escanear su dispositivo se supo que el animal estaba registrado a nombre de una animalista de la zona y no de sus verdaderos tenedores, quienes habrían sido los responsables de estas alarmantes muestras de maltrato.

"(La rescatista) me dijo que ella tiene muchos perros a nombre de ella en temas de microchips y esterilización que porque había gente que no tenía documentos y otro poco de información respecto a ese tema que me generó preocupación, porque esos chips no están cumpliendo su función", dijo una de las rescatistas de Ángel.

Para la denunciante, este sistema de microchips impulsado por el Distrito no estaría cumpliendo con su función, pues no logra dar con el paradero de los responsables de las mascotas que son halladas en condición de abandono o que se extraviaron de sus respectivos dueños.

"El problema aquí es que no solamente está el caso de Ángel, sino que seguramente deben haber muchos otros casos de animales maltratados y en ninguno de ellos el microchip está a nombre de sus tenedores ni de sus responsables, sino de rescatistas. (...) Se está desperdiciando esa plata porque los chips no están cumpliendo su función y lo que están haciendo es obstruyendo el camino hacia la justicia para Ángel porque no tenemos información sobre él ni sobre los responsables de su maltrato", añadió la denunciante.

Noticias Caracol también se comunicó con la animalista que, acorde con el sistema de identificación de animales de compañía del IDPYBA, era la tenedora de Ángel, quien explicó que la mascota había sido llevada a la jornada de esterilización por una señora de la tercera edad. Sin embargo, la mujer relató que el procedimiento de implementación de microchips suele tener falencias debido a que muchas personas que llevan a sus mascotas olvidan los documentos necesarios para el procedimiento, por lo que muchos animalistas como ella suelen prestar sus identificaciones para agilizarlos, lo que iría en contra de la finalidad de estos dispositivos.

Actualmente los rescatistas de Ángel se encuentran recaudando fondos y solicitando la ayuda de voluntarios para sus respectivos gastos médicos. El canino ya fue sometido a una cirugía para tratar sus tumores y se encuentra resguardado mientras avanza su recuperación.



¿Cuántos microchips fueron implantados en Bogotá durante los últimos meses?

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), los animales implantados son aquellos que fueron objeto de atención de los programas de Escuadrón Anticrueldad, Esterilizaciones, Adopciones, Custodia, Urgencias Veterinarias y Brigadas Médicas del IDPYBA.

De junio a diciembre de 2024 se implantaron por el IDPYBA un total de 17.947 animales domésticos, de los cuales quedaron registrados 15.988 datos de un tenedor o cuidador. La entidad sostiene que 1.959 animales son animales en condición de vulnerabilidad, los cuales son esterilizados a través de la estrategia CES y en jornadas de esterilización realizadas por la comunidad proteccionista. Por lo anterior, estos animales no quedan con un registro de un cuidador o responsable y quedan sujetos a nombre del IDPYBA.