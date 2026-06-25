Lista de elementos que se necesitan con urgencia para enviar de Bogotá a Venezuela tras terremotos

Los colombianos y venezolanos residentes en Colombia se han movilizado para brindar apoyo después de que dos terremotos en Venezuela sacudieron al país este 24 de junio, dejando a su paso edificios colapsados, familias sin vivienda y seres queridos desaparecidos. Tras la destrucción, diversas organizaciones y gobiernos han gestionado ayuda humanitaria para atender esta emergencia.
Venezuela sufrió este miércoles por la tarde lo que se conoce en la sismología como un doblete sísmico, un fenómeno que ocurre cuando dos terremotos de gran intensidad se registran casi de manera simultánea dentro de una misma zona geográfica. Los dos movimientos telúricos, de magnitud 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia.
Las plataformas para reportar y localizar desaparecidos en Venezuela tras los terremotos
Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre que supera los 2.200 kilómetros, lo que facilita coordinar operaciones logísticas y el traslado de recursos de emergencia. Movidas por un vínculo histórico, diversas organizaciones han iniciado campañas de recolección de donaciones en el territorio nacional, y Bogotá no es la excepción.
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Elementos requeridos con urgencia en centro de acopio en Bogotá
La fundación Juntos Se Puede es una de las organizaciones aliadas que se ha convertido en un centro de acopio oficial para recibir implementos que serán suministrados directamente a las personas damnificadas. En su sede del norte de la capital, ubicada en la calle 104 # 54-31 (localidad de Suba), ya se reciben las ayudas de la ciudadanía.
Existen ciertos elementos de primera necesidad y suministros prioritarios que se requieren con urgencia para la atención de los heridos y damnificados por los sismos:
- Collarines
- Metformina
- Aspirina
- Medicamentos de tensión
- Inhaladores
- Inyectadoras
- Gasas
- Agua oxigenada
Medicamentos básicos para atención primaria
- Paracetamol
- Ibuprofeno
- Loratadina
- Sales de rehidratación oral
- Antidiarreicos y antieméticos (según protocolos locales)
Material para curaciones
- Gasas estériles
- Apósitos
- Vendas elásticas y de gasa
- Esparadrapo y cinta microporosa
- Solución salina estéril
- Antisépticos (clorhexidina o povidona yodada)
- Guantes de nitrilo
- Mascarillas
- Tijeras de trauma
- Pinzas
- Suturas y grapas (para personal entrenado)
Equipos médicos
- Tensiómetros
- Oxímetros de pulso
- Glucómetros con tirillas
- Termómetros digitales
- Estetoscopios
- Nebulizadores
- Aspiradores de secreciones
Medicamentos para enfermedades crónicas
Hipertensión arterial
- Losartán
- Enalapril
- Amlodipino
Diabetes
- Metformina
- Insulina (requiere cadena de frío)
Asma y EPOC
- Salbutamol (inhaladores)
- Corticoides inhalados (según indicación médica)
Enfermedades cardiovasculares
- Ácido acetilsalicílico
- Diuréticos de uso frecuente
Epilepsia
- Anticonvulsivantes habituales del paciente
Hipotiroidismo
- Levotiroxina
Insumos para rescate y atención prehospitalaria
- Torniquetes comerciales
- Vendajes compresivos
- Férulas rígidas e inflables
- Collarines cervicales
- Mantas térmicas
- Camillas plegables
- Tablas espinales
- Inmovilizadores de cabeza
- Bolsas de hielo instantáneo
- Linternas frontales
- Radios de comunicación
- Chalecos reflectivos
- Cascos
- Gafas de protección
- Botas de seguridad
Donaciones para ayudas a través de la Cruz Roja Colombiana
La Cruz Roja Colombiana se unió al programa de ayudas para Venezuela tras el devastador terremoto que azotó al país vecino. La institución está priorizando donaciones a través de transferencias monetarias. Los ciudadanos interesados en apoyar esta causa pueden realizar sus aportes a partir de $50.000 en el portal web https://ayuda.cruzrojacolombiana.org/, o realizar transferencias y consignaciones a la cuenta Davivienda Corriente 0560455069996490 a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
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