Lista de elementos que se necesitan con urgencia para enviar de Bogotá a Venezuela tras terremotos

Los colombianos y venezolanos residentes en Colombia se han movilizado para brindar apoyo después de que dos terremotos en Venezuela sacudieron al país este 24 de junio, dejando a su paso edificios colapsados, familias sin vivienda y seres queridos desaparecidos. Tras la destrucción, diversas organizaciones y gobiernos han gestionado ayuda humanitaria para atender esta emergencia.

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Venezuela sufrió este miércoles por la tarde lo que se conoce en la sismología como un doblete sísmico, un fenómeno que ocurre cuando dos terremotos de gran intensidad se registran casi de manera simultánea dentro de una misma zona geográfica. Los dos movimientos telúricos, de magnitud 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia.

Las plataformas para reportar y localizar desaparecidos en Venezuela tras los terremotos

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre que supera los 2.200 kilómetros, lo que facilita coordinar operaciones logísticas y el traslado de recursos de emergencia. Movidas por un vínculo histórico, diversas organizaciones han iniciado campañas de recolección de donaciones en el territorio nacional, y Bogotá no es la excepción.

Ojo, venezolanos: Noticias Caracol pone a disposición número de WhatsApp para reportes del terremoto



Elementos requeridos con urgencia en centro de acopio en Bogotá

La fundación Juntos Se Puede es una de las organizaciones aliadas que se ha convertido en un centro de acopio oficial para recibir implementos que serán suministrados directamente a las personas damnificadas. En su sede del norte de la capital, ubicada en la calle 104 # 54-31 (localidad de Suba), ya se reciben las ayudas de la ciudadanía.

Existen ciertos elementos de primera necesidad y suministros prioritarios que se requieren con urgencia para la atención de los heridos y damnificados por los sismos:



Collarines

Metformina

Aspirina

Medicamentos de tensión

Inhaladores

Inyectadoras

Gasas

Agua oxigenada

Medicamentos básicos para atención primaria

Paracetamol

Ibuprofeno

Loratadina

Sales de rehidratación oral

Antidiarreicos y antieméticos (según protocolos locales)

Material para curaciones

Gasas estériles

Apósitos

Vendas elásticas y de gasa

Esparadrapo y cinta microporosa

Solución salina estéril

Antisépticos (clorhexidina o povidona yodada)

Guantes de nitrilo

Mascarillas

Tijeras de trauma

Pinzas

Suturas y grapas (para personal entrenado)

Equipos médicos

Tensiómetros

Oxímetros de pulso

Glucómetros con tirillas

Termómetros digitales

Estetoscopios

Nebulizadores

Aspiradores de secreciones

Medicamentos para enfermedades crónicas

Hipertensión arterial



Losartán

Enalapril

Amlodipino

Diabetes



Metformina

Insulina (requiere cadena de frío)

Asma y EPOC



Salbutamol (inhaladores)

Corticoides inhalados (según indicación médica)

Enfermedades cardiovasculares



Ácido acetilsalicílico

Diuréticos de uso frecuente

Epilepsia



Anticonvulsivantes habituales del paciente

Hipotiroidismo



Levotiroxina

Insumos para rescate y atención prehospitalaria

Torniquetes comerciales

Vendajes compresivos

Férulas rígidas e inflables

Collarines cervicales

Mantas térmicas

Camillas plegables

Tablas espinales

Inmovilizadores de cabeza

Bolsas de hielo instantáneo

Linternas frontales

Radios de comunicación

Chalecos reflectivos

Cascos

Gafas de protección

Botas de seguridad

Donaciones para ayudas a través de la Cruz Roja Colombiana

La Cruz Roja Colombiana se unió al programa de ayudas para Venezuela tras el devastador terremoto que azotó al país vecino. La institución está priorizando donaciones a través de transferencias monetarias. Los ciudadanos interesados en apoyar esta causa pueden realizar sus aportes a partir de $50.000 en el portal web https://ayuda.cruzrojacolombiana.org/, o realizar transferencias y consignaciones a la cuenta Davivienda Corriente 0560455069996490 a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

